Llegan a Campeche 103 mexicanos repatriados; tres menores viajaban solos

Ciento tres mexicanos repatriados procedentes de El Paso, Texas, en Estados Unidos, llegaron en vuelo al Aeropuerto Internacional de Campeche, Ingeniero Alberto Acuña Ongay, entre estos cinco menores, de los cuales dos llegaron en compañía de sus madres y tres más llegaron solos, quedando en resguardo del DIF Estatal.

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​De nuevo, nuestros paisanos, gente que se ganaba la vida trabajando, por su estatus de ilegales fueron asegurados por personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas del gobierno norteamericano, mejor conocido por sus siglas en inglés ICE, en distintos estados de la Unión Americana como Utah, Seattle, Washington, entre otros, por la política del actual presidente Donald Trump.

​Entre los cinco menores traídos a México, de los dos que llegaron con sus progenitoras uno tenía meses de nacido, mientras que los otros tres menores que llegaron sin familiares fueron arropados y trasladados al núcleo del DIF Estatal en el albergue María Palmira Lavalle, en espera de que, mediante coordinación interinstitucional de autoridades del Gobierno del Estado con las federales, puedan localizar a sus familiares para entregarlos.

​En esta ocasión llegaron compatriotas de distintos estados de la República, unos cercanos y otros alejados, como dos del vecino Yucatán, de Chiapas, Guerrero, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Zacatecas, Sinaloa, entre otros.

​Como el caso de Diago Ayala, de 38 años de edad, soltero, originario de Guerrero, que hizo cuatro años trabajando en los campos agrícolas del estado mormón de Utah.

​“Está muy fea la cosa ahí, cada vez peor con las autoridades de migración de los Estados Unidos, uno ahí tiene que estar sin vida social, esconderte lo más que puedas y no es justo, porque los mexicanos ahí llegamos a trabajar, a hacer lo que los gringos no quieren hacer, por nosotros se mueve gran parte de su economía. Lo bueno es que en mi caso no tengo familia allá y ahora a ir con los míos a Guerrero”, manifestó el joven guerrerense.

​Los repatriados fueron traídos por personal de migración de los Estados Unidos y entregados a personal del Instituto Nacional de Migración, coordinados con trabajadores de la Secretaría de Gobernación y del DIF Estatal del Gobierno del Estado, quienes les ofrecieron apoyo de albergue y comida a los repatriados que quisieran quedarse mientras deciden irse a sus estados de origen.

​Dos de los paisanos fueron atendidos por personal de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y por paramédicos del Sistema de Atención Médico de Urgencias, luego de que uno presentó problemas de la presión, el cual por fortuna fue estabilizado.

JGH