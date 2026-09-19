“No sabemos qué pasa después”: Trabajadores del aeropuerto de Cancún cuestionan destino de objetos perdidos

Los objetos perdidos en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de este destino turístico, a cargo de Aeropuertos del Sureste (Asur), son resguardados; sin embargo, se desconoce su destino final, en especial artículos de alto valor, afirmaron trabajadores de piso en la terminal aérea.

Si bien existe el Departamento de Objetos Perdidos en el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), que es administrado por la Oficina de Seguridad, empleados con más de 40 años de labores, comentaron que los objetos no reclamados terminan en manos de personas de la propia terminal y algunos son donados a asociaciones civiles, aunque no han transparencia en los procesos, dijeron.

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“Los objetos encontrados en el aeropuerto son procesados por la Oficina de Seguridad y a menudo son entregados por los pasajeros, el personal del aeropuerto o los agentes de seguridad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los objetos perdidos se entregan; a veces, las personas pueden quedarse con los objetos encontrados. Todos los empleados del aeropuerto son sometidos a registros y chequeos exhaustivos al final de sus turnos para evitar que se lleven objetos encontrados”, se publica en el portal del Aeropuerto de Cancún.

Ayer hasta un perro abandonado en su jaula fue enviado a esa área, para que después se encargara el departamento de fauna que opera en el aeropuerto, dio a conocer el personal de seguridad de la Terminal 2.

Según entrevistados, a fin de año los artículos son donados a alguna asociación civil / Liza Vera

El AIC moviliza a unos 20 millones de pasajeros anualmente, de ellos al menos dos terceras partes son en vuelos internacionales, por ello empleados en la terminal aérea comentaron que cuando los viajeros dejan olvidado algún objeto, es difícil que se logre entregar, por lo que se “resguarda” en un espacio de más de 20 metros de largo y nueve de ancho, en donde se mantienen en gavetas.

“Hay estantes con artículos como maletas, teléfonos celulares, lap top, entre otros muchos”, comentaron empleados en la T2, lugar en donde se concentran todos los objetos olvidados de las otras dos terminales en operación: T3 y T4.

Hay estantes con artículos como maletas, teléfonos celulares, lap top, entre otros / Liza Vera

Los trabajadores aseguraron que a finales de año, algunos de esos objetos se asignan o sortean y otros más son enviados como donaciones, a asociaciones civiles.

La página del AIC precisa “Tenga en cuenta que la Oficina de Seguridad no se ocupa de las cuestiones relacionadas con el equipaje olvidado en el interior de los aviones. Dichos asuntos son gestionados exclusivamente por el personal de las respectivas compañías aéreas. En caso de equipaje extraviado o dañado, póngase en contacto directamente con su compañía aérea para presentar una reclamación, ya que el aeropuerto no puede ayudarle con estas reclamaciones.