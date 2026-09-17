Simulacro Nacional 2026 en Yucatán: a esta hora exacta sonará la alerta sísmica de tu celular este sábado 19 de septiembre

Este sábado 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2026, ejercicio de Protección Civil en el que participarán las 32 entidades del país.

En Yucatán, la jornada contempla la participación de espacios públicos y la activación de protocolos preventivos ante una hipótesis de sismo.

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El simulacro busca que la población conozca cómo actuar ante una emergencia y que las autoridades puedan evaluar los tiempos de respuesta y coordinación.

En esta edición, además, los teléfonos celulares recibirán un alertamiento de prueba, por lo que la ciudadanía deberá estar atenta para no confundirlo con una emergencia real.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica en Yucatán este 19 de septiembre?

La alerta sísmica sonará en los celulares de Yucatán a las 12:00 horas del sábado 19 de septiembre de 2026, es decir, al mediodía, como parte del Segundo Simulacro Nacional. La hora corresponde al tiempo del centro de México, de acuerdo con la convocatoria oficial del Gobierno de México.

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En Yucatán, Protección Civil estatal confirmó que el ejercicio comenzará precisamente al mediodía y que los ciudadanos recibirán una alerta sísmica de prueba directamente en sus teléfonos celulares.

La dependencia pidió mantener la calma al escuchar la notificación, ya que se tratará de un ejercicio preventivo.

La hipótesis contemplada para la Península de Yucatán corresponde a un sismo con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo.

El Gobierno de México estableció para esta región una hipótesis de magnitud 7.0, mientras que Protección Civil de Yucatán ha informado sobre un escenario de magnitud 7.4 para el ejercicio estatal.