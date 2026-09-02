Gustavo Petro se reúne con Claudia Sheinbaum en México y comparte mensaje desde el Zócalo

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que sostuvo una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su estancia en territorio mexicano.

A través de su cuenta de X, Petro publicó un mensaje breve en el que señaló que acababa de salir de conversar con la mandataria mexicana.

La publicación estuvo acompañada por una fotografía tomada en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, también conocida como Zócalo, donde se observa al fondo la bandera nacional ondeando en el asta monumental.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre su reunión con Claudia Sheinbaum?

En su mensaje, el exmandatario colombiano escribió: “Acabo de salir de hablar con la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos”, y etiquetó la cuenta oficial de Claudia Sheinbaum.

Hasta el momento, Petro no detalló públicamente cuáles fueron los temas abordados durante el encuentro ni informó sobre acuerdos concretos derivados de la conversación.

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La publicación llamó la atención por el escenario elegido para acompañar el mensaje, con el Zócalo capitalino y la bandera de México como fondo.

Petro se encuentra de visita en México

La presencia de Gustavo Petro en México se produce en un contexto de diálogo político entre distintos gobiernos y figuras de América Latina.

Por ahora, la información difundida por el propio exmandatario se limita a confirmar su reunión con Sheinbaum.

Acabo de salir de hablar con la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, @Claudiashein pic.twitter.com/e9msOf0CZd — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 2, 2026

Tampoco se ha dado a conocer, a partir del mensaje compartido, cuánto duró el encuentro o si participaron otros funcionarios de ambos países.

La reunión se suma a los contactos políticos que mantiene el Gobierno mexicano con dirigentes y exmandatarios de la región, aunque se espera que en las próximas horas puedan conocerse más detalles sobre la agenda abordada.

IO