Presidenta Sheinbaum esperará conteo definitivo para felicitar al próximo presidente de Colombia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que esperará el conteo definitivo de la elección presidencial en Colombia antes de felicitar a quien resulte ganador de la segunda vuelta, pese a que los resultados preliminares dan ventaja al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella.

Durante su conferencia matutina, la mandataria mexicana señaló que el proceso electoral colombiano aún no concluye formalmente y que, como suele hacer México en estos casos, su gobierno aguardará a que las autoridades electorales emitan el resultado final.

De acuerdo con el conteo preliminar de la Registraduría Nacional, con 99.8 por ciento de las mesas informadas, De la Espriella obtuvo 12.93 millones de votos, equivalentes al 49.65 por ciento, mientras que Iván Cepeda alcanzó 12.69 millones de sufragios, es decir, 48.71 por ciento.

Sheinbaum pide esperar resultado final en Colombia

Sheinbaum recordó que los datos disponibles hasta ahora son preliminares, por lo que consideró necesario esperar el conteo definitivo antes de fijar una postura oficial.

La presidenta explicó que el resultado final podría conocerse hasta los primeros días de agosto, por lo que México mantendrá una posición institucional hasta que termine el proceso electoral.

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“Vamos a esperar a que termine el conteo”, señaló la mandataria al ser cuestionada sobre la elección colombiana.

Abelardo de la Espriella mantiene ventaja mínima

La diferencia entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda es de poco más de 245 mil votos, lo que convierte esta elección en una de las más cerradas de la historia reciente de Colombia.

De confirmarse el resultado, Colombia pondría fin al primer gobierno de izquierda encabezado por Gustavo Petro y abriría paso a un proyecto político de ultraderecha, respaldado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

México mantiene postura institucional

Sheinbaum evitó pronunciarse sobre el posible cambio político en Colombia y reiteró que felicitará al ganador hasta que exista confirmación oficial.

La Presidenta @Claudiashein fijó su postura en torno a los comicios en Colombia: "Vamos a esperar a que termine el conteo; este es un conteo preliminar; el conteo definitivo, incluso puede llegar a los primeros días de agosto."#ConferenciaDelPueblo 🇲🇽 pic.twitter.com/krUxV6DZeH — La 4TV (@la_4tv) June 22, 2026

La postura del Gobierno mexicano contrasta con otros mensajes internacionales que ya han dado por vencedor a De la Espriella, pese a que la autoridad electoral colombiana aún no cierra el proceso.

Con ello, México busca mantener una posición diplomática prudente ante una elección marcada por una diferencia mínima entre los dos candidatos.

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