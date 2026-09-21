IMSS investiga muerte de cinco recién nacidos en hospital de Durango; detectan bacteria

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que investiga la muerte de cinco recién nacidos atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1, en Durango.

La institución señaló que especialistas realizan una revisión clínica y epidemiológica para establecer las circunstancias particulares de cada fallecimiento y determinar si existe algún elemento común entre los casos.

Como parte de la vigilancia hospitalaria, las autoridades sanitarias detectaron una bacteria sensible a los antibióticos disponibles en la unidad médica. Sin embargo, el IMSS aclaró que este hallazgo no permite establecer, por sí mismo, que el microorganismo haya sido la causa de las cinco muertes.

Los recién nacidos hospitalizados en unidades de cuidados intensivos presentan un riesgo elevado de desarrollar infecciones asociadas con la atención médica, por lo que estos espacios requieren vigilancia epidemiológica constante.

¿Qué medidas tomó el IMSS tras las muertes en Durango?

El Seguro Social informó que activó distintas medidas de contención mientras continúan las investigaciones.

Entre ellas se encuentran el aislamiento de casos, la restricción temporal de nuevos ingresos, labores intensivas de limpieza y desinfección, así como el seguimiento de las personas que tuvieron contacto con los pacientes.

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También se realizaron nuevos cultivos para identificar posibles casos adicionales. De acuerdo con el reporte institucional, los resultados de seguimiento habían sido negativos.

Al corte del 20 de septiembre, el IMSS indicó que no tenía identificados nuevos pacientes sospechosos.

IMSS mantiene abierta investigación clínica y epidemiológica

La institución explicó que autoridades de la representación estatal en Durango y oficinas centrales supervisarán las investigaciones y las medidas aplicadas dentro del hospital.

El objetivo será establecer las causas de cada fallecimiento y determinar si existe relación entre los casos, la bacteria localizada u otros factores clínicos.

El IMSS sostuvo además que mantendrá acompañamiento a las familias de los recién nacidos fallecidos mientras avanzan las indagatorias.

Hasta ahora, la institución no ha informado públicamente qué tipo de bacteria fue detectada ni ha establecido una causa común para las cinco muertes, por lo que la investigación permanece abierta.

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