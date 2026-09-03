Brote de gastroenteritis afecta a 135 médicos del Hospital General de México; 41 siguen hospitalizados

El Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” informó sobre un brote de gastroenteritis infecciosa aguda que afectó a médicos residentes y de alta especialidad, relacionado de manera temporal con el consumo de alimentos proporcionados por el servicio subrogado de comedor institucional.

De acuerdo con una tarjeta informativa difundida este 3 de septiembre por la Secretaría de Salud y el propio hospital, 135 médicos presentaron síntomas gastrointestinales, entre ellos dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito.

El evento fue detectado el pasado 31 de agosto, cuando se observó un incremento súbito de personas con este tipo de síntomas.

¿Cuántos médicos siguen hospitalizados?

Al corte del 3 de septiembre, 41 personas permanecían hospitalizadas para vigilancia y tratamiento.

La institución precisó que todas se encuentran estables y bajo supervisión médica.

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Los estudios realizados como parte de la investigación permitieron identificar la presencia de Salmonella spp. en los casos analizados.

Además, en dos de ellos se detectó una coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC).

Hospital suspende servicio de comedor tras detectar el brote

Ante la situación, el Hospital General de México informó que suspendió de manera inmediata el servicio subrogado de comedor destinado a médicos residentes.

También puso en marcha una estrategia para localizar y dar seguimiento a todas las personas que pudieron haber estado expuestas a los alimentos relacionados con el brote.

🚨 ALERTA SANITARIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 🚨

​Al menos 135 médicos residentes y de alta especialidad resultaron intoxicados tras consumir alimentos del comedor. pic.twitter.com/1l9Xk7L3g4 — Dr. Isaac Chávez Díaz (@DrChavezDiaz) September 3, 2026

¿Qué causó la gastroenteritis en el Hospital General de México?

Aunque existe una asociación temporal con los alimentos suministrados por el comedor institucional, las autoridades todavía no han determinado de manera definitiva la fuente específica de contaminación.

La investigación epidemiológica y sanitaria continúa con el objetivo de identificar el origen del brote y establecer medidas adicionales de prevención y control.

La Secretaría de Salud señaló que el seguimiento médico continuará mientras se revisan los posibles factores que provocaron la infección entre el personal afectado.

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