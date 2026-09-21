Presidenta de México respalda a Bachelet tras retirar candidatura a la ONU: “No me arrepiento de haberla apoyado”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó este lunes 21 de septiembre su reconocimiento a la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien el pasado sábado retiró su candidatura para ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que México acertó al respaldar a Bachelet y afirmó que no se arrepiente de haber apoyado su postulación.

“No me arrepiento lo más mínimo de que México la haya apoyado”, señaló Sheinbaum, quien destacó la trayectoria de la exmandataria chilena y su experiencia previa dentro del sistema de Naciones Unidas.

Bachelet anunció el 19 de septiembre que dejaría la contienda después de obtener resultados desfavorables en las consultas informales realizadas entre integrantes del Consejo de Seguridad. Su candidatura había contado con el respaldo de México y Brasil.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Michelle Bachelet?

La Presidenta calificó como una “pena” que la candidatura no consiguiera los apoyos necesarios dentro del Consejo de Seguridad y destacó que Bachelet ha defendido principios como la construcción de la paz, la no intervención, la igualdad entre los Estados y el multilateralismo.

Noticia Destacada Sheinbaum se reúne con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y respalda su candidatura para la ONU

Bachelet fue presidenta de Chile en dos ocasiones, directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. México y Brasil habían impulsado formalmente su candidatura desde febrero de 2026.

Sheinbaum afirmó que el Gobierno mexicano mantiene su reconocimiento a la política chilena por haber participado en el proceso pese al escenario adverso que enfrentó durante las últimas rondas de consultas.

México evaluará a los candidatos finalistas para la ONU

La mandataria explicó que México todavía no ha definido a qué otro perfil respaldará para ocupar la Secretaría General.

Indicó que el Gobierno esperará a conocer a los candidatos que permanezcan en la etapa final antes de determinar el sentido de su apoyo.

Sobre una posible coordinación con Brasil, Sheinbaum señaló que el diálogo podría mantenerse mediante los canales diplomáticos entre ambos países para analizar de manera conjunta a los perfiles restantes.

🟤 #MañaneraDelPueblo | Es una tristeza que Michelle Bachelet haya retirado su candidatura a la Secretaría General de la #ONU, es una mujer extraordinaria. México verá en su momento hacia dónde dirige su voto para este puesto, señala la presidenta @Claudiashein.#OnceNoticias 🔻 pic.twitter.com/7iVr7yArAL — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) September 21, 2026

El proceso para elegir al próximo secretario o secretaria general comienza en el Consejo de Seguridad, que posteriormente recomienda una candidatura a la Asamblea General. Los cinco miembros permanentes del Consejo cuentan con poder de veto en esta etapa.

Bachelet retiró su candidatura después de quedar en los últimos lugares de una consulta informal entre los integrantes del Consejo de Seguridad. Al anunciar su decisión, agradeció especialmente el respaldo brindado por México y Brasil durante la contienda.

IO