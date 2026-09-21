La Granja VIP: Pablo Montero es el último integrante del reality

El día de ayer, domingo 20 de septiembre, se vivió una de las noches más intensas en la segunda temporada de ‘La Granja VIP’, donde los granjeros conocieron al nuevo integrante, tema que había sido una de las grandes incógnitas de los fans.

Desde el arranque de la segunda temporada, se había revelado que faltaba un granjero para entrar en la competencia, por lo que había muchas dudas de los fans y los participantes sobre su identidad.

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Pablo Montero es el último integrante de ‘La Granja VIP’

De forma oficial, Pablo Montero se convirtió en el último granjero en sumarse al reality, el cantante y actor entró con un estilo único montando a caballo, demostrando que sabe lo que es la vida en una granja.

Su llegada ha causado todo tipo de reacciones entre los demás granjeros, mientras que el también actor de 52 años, saludó a todos sus compañeros y comenzó a tomar su papel de nuevo competidor dentro de ‘La Granja VIP’.

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La entrada de Pablo Montero llega en un momento de mucha tensión para todos, desde la salida de María Karunna, quien ya quería salir y no tuvo el apoyo de los fans.

Hasta las tensiones entre Niurka y ‘Mono’ Osuna y las diferencias entre Rafa Mercadante y Julio Camejo, las cuales se encuentran muy fuertes en las últimas horas y podrían cambiar el ritmo de la competencia por completo.

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