Presidenta Sheinbaum llama a estar atentos por Huracán Polo: prevé que bordee costas del Pacífico sin tocar tierra

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este martes 22 de septiembre a la población de la costa del Pacífico mantenerse atenta a la evolución del Huracán Polo, ante las lluvias intensas y los posibles cambios en su trayectoria.

Al finalizar su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la información disponible hasta ese momento indicaba que el ciclón no tendría un impacto directo sobre territorio mexicano, sino que continuaría su desplazamiento frente al litoral.

“Hasta ahora la información que tenemos es que no va a llegar de manera directa a la costa, va a estar bordeando el Pacífico”, afirmó Sheinbaum.

La Presidenta mencionó particularmente a Jalisco, Colima y Michoacán, aunque extendió el llamado preventivo a toda la población que habita en la costa del Pacífico.

Sheinbaum pide seguir información de Protección Civil

Sheinbaum señaló que los principales efectos previstos eran lluvias intensas y pidió consultar de manera permanente los avisos de Protección Civil ante cualquier modificación en las condiciones meteorológicas.

Noticia Destacada Sheinbaum pide extremar precauciones por Huracán Polo en el Pacífico; ¿afectará a la Península de Yucatán?

La mandataria añadió que el Gobierno federal informaría de inmediato en caso de registrarse cambios relevantes en el pronóstico o la trayectoria del ciclón.

“Que estén muy atentos a la información de Protección Civil”, indicó antes de concluir la conferencia.

El llamado se produce mientras autoridades estatales mantienen vigilancia sobre las costas del occidente y sur del país por lluvias, oleaje elevado e incremento de ríos y arroyos.

Polo ya alcanzó categoría 5 este martes

Durante su mensaje, Sheinbaum señaló que Polo tenía posibilidad de alcanzar la categoría 5. Sin embargo, el reporte del Servicio Meteorológico Nacional de las 06:00 horas de este martes ya confirmó que el huracán había llegado a ese nivel en la escala Saffir-Simpson.

Por ello, la declaración de la Presidenta debe entenderse con referencia a la información disponible al momento en que realizó el comentario.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein explicó que el huracán Polo "no va a llegar de manera directa a la costa", sino que bordeará el Pacífico, "particularmente los estados de Jalisco, Colima (y) Michoacán". Además, llamó a la atención de la población costera, pese a… pic.twitter.com/PVPBuGIhPt — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 22, 2026

Aunque el centro del ciclón se mantiene sobre el océano, autoridades han advertido que sus bandas nubosas pueden provocar afectaciones en tierra. En Oaxaca, por ejemplo, Protección Civil mantiene vigilancia por posibles efectos indirectos, como lluvias fuertes, crecidas de ríos, inundaciones y deslaves.

Las autoridades recomiendan seguir únicamente fuentes oficiales y atender cualquier instrucción de evacuación o protección emitida por los gobiernos locales.

IO