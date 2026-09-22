Conagua mantiene vigilancia permanente durante la Temporada de Huracanes 2026 en Yucatán

El Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene un monitoreo permanente de la Temporada de Huracanes 2026, con especial atención a cualquier sistema tropical que pudiera representar riesgo para Yucatán, informó Roberto López González, titular de la dependencia.

Durante la conferencia del gobernador Joaquín Díaz Mena, realizada en Palacio de Gobierno en Mérida, el funcionario explicó que la vigilancia se realiza mediante una amplia red de observación que incluye estaciones meteorológicas en tierra, radares y satélites, además del intercambio de información con organismos nacionales e internacionales.

López González señaló que actualmente no existen señales de alerta por algún sistema tropical que pueda afectar a Yucatán y que, de acuerdo con los pronósticos disponibles, no se prevé que un ciclón azote la entidad durante los próximos siete días.

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Vigilan posibles sistemas en el Atlántico

El titular del Organismo de Cuenca Península de Yucatán detalló que la vigilancia meteorológica se apoya en satélites, estaciones de observación en tierra, radares y el intercambio de información con organismos como la NOAA, el Centro Nacional de Huracanes y la Organización Meteorológica Mundial.

De acuerdo con el funcionario, del 20 al 27 de septiembre prevalecerán condiciones favorables para la formación de tormentas en la Península de Yucatán. Asimismo, no se descarta el desarrollo de sistemas de baja presión cerca de Centroamérica, aunque aclaró que los pronósticos están sujetos a cambios conforme evolucione la situación atmosférica.

López González destacó además que la actual temporada presenta un comportamiento poco común, pues la última ocasión en que se llegó hasta el 21 de septiembre sin huracanes observados fue en 1941.

El Niño podría limitar la formación de ciclones

Respecto a las condiciones climáticas para los próximos meses, explicó que el fenómeno de El Niño suele incrementar las variaciones en la velocidad de los vientos sobre el Atlántico tropical, lo que puede limitar la formación de ciclones tropicales en esa cuenca.

Los pronósticos estacionales también apuntan a una disminución de las precipitaciones en el Atlántico tropical durante el periodo de septiembre, octubre y noviembre.

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Para el periodo de octubre a diciembre, indicó que existe un 98 por ciento de probabilidad de presencia de El Niño en una intensidad muy fuerte, condición que, de acuerdo con los pronósticos señalados, reduciría la probabilidad de formación de ciclones que pudieran afectar a la Península de Yucatán.

Yucatán acumula más lluvia de lo registrado el año anterior

En cuanto a la temporada de lluvias, el funcionario informó que entre enero y agosto de 2026 Yucatán acumula un 108 por ciento del promedio histórico de precipitaciones, además de registrar un incremento respecto al mismo periodo del año anterior.

Ante este panorama, López González exhortó a la población a mantenerse atenta a la evolución de las condiciones meteorológicas, conocer las medidas de prevención ante fenómenos hidrometeorológicos y consultar únicamente los canales oficiales de información para evitar rumores o datos imprecisos.