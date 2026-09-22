Huracán Polo alcanza categoría 5: SMN alerta por lluvias intensas, vientos y oleaje en cinco estados

El Huracán Polo se intensificó a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson durante las primeras horas de este martes 22 de septiembre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su reporte de las 06:00 horas.

El centro del ciclón se ubicó a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Polo presenta vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 315 km/h, mientras mantiene un desplazamiento hacia el este a 9 km/h.

El SMN mantiene una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

¿Qué estados tendrán lluvias por el Huracán Polo?

La circulación del huracán reforzará las precipitaciones en el occidente y sur de México.

Se pronostican lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Colima, zonas del oeste y costa de Michoacán, así como en regiones del este, costa y oeste de Guerrero y el oeste de Oaxaca.

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En el sur, suroeste y costa de Jalisco se esperan lluvias muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

También se prevé oleaje de 3 a 4 metros en las costas de Michoacán y Guerrero, de 2 a 3 metros en Colima y Oaxaca, así como de 1.5 a 2.5 metros en Jalisco.

¿Qué recomendaciones seguir ante el Huracán Polo?

Autoridades de Protección Civil piden a la población de las zonas bajo vigilancia mantenerse atenta a los avisos del SMN, Conagua y autoridades estatales y municipales.

Entre las principales medidas se encuentra evitar playas y actividades marítimas, no cruzar ríos, arroyos o vialidades inundadas y alejarse de zonas susceptibles a deslaves. También se recomienda asegurar objetos que puedan desprenderse por el viento y permanecer en un sitio seguro durante las lluvias.

Las precipitaciones asociadas con Polo podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves, por lo que se pide atender cualquier indicación de evacuación y conocer la ubicación de refugios temporales.

El SMN mantiene vigilancia sobre la trayectoria de Polo, ahora huracán categoría 5, debido a su cercanía con las costas del Pacífico mexicano y a la intensidad de sus vientos, lluvias y oleaje.

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