El Huracán Polo se intensifica a categoría 4 y sigue en aumento: ¿cuál es su trayectoria y qué estados amenaza en México?

A través de una publicación en su perfil de X, la Secretaría de Marina confirmó que el huracán Polo se ha intensificado, en las primeras horas de este martes 22 de septiembre de 2026, a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson; y se localiza a 340 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 530 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Presenta vientos máximos sostenidos de 215 km/h, rachas de 260 km/h y desplazamiento hacia el este-sureste a 7 km/h. Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del país. Se mantiene zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, y hasta Manzanillo, Colima.

⚠️ #Polo ahora como un #Huracán de categoría 4 ⚠️



▪️ A 340 km al sur de Zihuatanejo, #Guerrero, y a 530 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima.

◾️ De acuerdo con @conagua_clima, su circulación refuerza la probabilidad de #Lluvias puntuales intensas en #Guerrero (costa y sur) y… pic.twitter.com/hNvsIuWCNy — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026

“El sistema se localiza a 499 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima, y a 332 km al suroeste de Acapulco, Guerrero, con vientos sostenidos de 176 km/h y rachas de 213 km/h”, informa la CONAGUA.

Se pronostican además lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Guerrero (costa y sur) y Oaxaca (costa y sur).

Lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Michoacán (costa y sur).

Lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Jalisco (oeste y sur) y Colima.

🌀⚠️ El #Huracán #Polo se intensificó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson en el océano #Pacífico.



⛈️ #Lluvias intensas en zonas de #Guerrero y #Oaxaca.



🤓 Más información en la imagen. 👇 pic.twitter.com/JAHV3GeAHV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026 De acuerdo con la #Conagua, su circulación refuerza la probabilidad de #Lluvias puntuales intensas en #Guerrero y #Oaxaca, puntuales muy fuertes en #Michoacán y puntuales fuertes en #Jalisco.— Nacho Lozano (@nacholozano) De acuerdo con la #Conagua, su circulación refuerza la probabilidad de #Lluvias puntuales intensas en #Guerrero y #Oaxaca, puntuales muy fuertes en #Michoacán y puntuales fuertes en #Jalisco.— Nacho Lozano (@nacholozano) September 22, 2026

Ante este escenario, hizo un llamado a la población a extremar precauciones en la navegación y en zonas costeras. Además, a mantenerse atentos a los avisos oficiales ante lluvias, crecida de ríos, inundaciones y deslaves.