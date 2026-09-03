Heroico Colegio Militar cumple 50 años en Tlalpan; Sedena destaca formación de casi 27 mil oficiales

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, encabezó este jueves 3 de septiembre de 2026 el mensaje conmemorativo por el 50 aniversario del Heroico Colegio Militar en su plantel de Tlalpan, durante una ceremonia presidida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En su discurso, Trevilla subrayó la importancia histórica de la institución militar, fundada en 1823, y recordó que después de pasar por 14 sedes encontró en Tlalpan un espacio diseñado específicamente para ampliar su capacidad educativa y responder a las necesidades de formación del Ejército mexicano.

El titular de la Sedena destacó que el plantel pasó de recibir alrededor de 500 cadetes en sus antiguas instalaciones de Popotla a cerca de 5 mil en Tlalpan.

Heroico Colegio Militar ha graduado a casi 27 mil oficiales en Tlalpan

Trevilla informó que durante las últimas cinco décadas las instalaciones de Tlalpan han sido testigo de la graduación de casi 27 mil oficiales.

Añadió que algunos de ellos ocupan actualmente cargos de alta responsabilidad dentro del Ejército y la Guardia Nacional.

Noticia Destacada Sedena refrenda “absoluta lealtad” a Sheinbaum durante aniversario de la “Columna de la Legalidad”

Además, señaló que en los últimos cuatro años se han graduado casi 2 mil integrantes de la Guardia Nacional, como parte de la ampliación de las tareas formativas del Colegio Militar.

El secretario recordó también que de esta institución han egresado nueve secretarios de Guerra y Marina y 11 secretarios de la Defensa Nacional, incluidos los dos más recientes.

Plantel de Tlalpan tiene capacidad para formar mandos del Ejército y Guardia Nacional

El complejo militar ocupa alrededor de 386 hectáreas y cuenta con aproximadamente 600 mil metros cuadrados construidos, de acuerdo con las cifras mencionadas durante el acto.

Trevilla explicó que el diseño arquitectónico retomó elementos del México prehispánico y buscó combinar la formación castrense con referencias históricas y culturales del país.

También destacó la incorporación de mujeres a todas las ramas de formación militar como parte de las políticas de igualdad e inclusión.

Trevilla reafirma lealtad institucional y servicio a México

Durante la parte final de su mensaje, el secretario de la Defensa sostuvo que el Heroico Colegio Militar continuará como centro de formación de los futuros mandos del Ejército y la Guardia Nacional.

Trevilla afirmó que la institución mantiene como principios centrales el servicio al país, la defensa de la soberanía y la lealtad institucional.

La ceremonia contó además con la presencia de representantes de los poderes Legislativo y Judicial, integrantes del gabinete federal, mandos militares y delegaciones de cadetes de 14 países, entre ellos Estados Unidos, China, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Rusia y Uruguay.

IO