Sedena refrenda “absoluta lealtad” a Sheinbaum durante aniversario de la “Columna de la Legalidad”

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que la lealtad de las Fuerzas Armadas a la investidura presidencial es “indiscutible” y se mantiene como un valor histórico arraigado en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

El mensaje fue pronunciado este lunes 11 de mayo de 2026 durante la ceremonia por el 106 Aniversario de la “Columna de la Legalidad”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las instalaciones del Heroico Colegio Militar, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

Durante su discurso, Trevilla Trejo recordó el episodio histórico de mayo de 1920, cuando cadetes del Colegio Militar escoltaron al presidente Venustiano Carranza en su traslado de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, tras el “Plan de Agua Prieta”. El titular de la Sedena señaló que aquel hecho quedó como símbolo de honor, disciplina, patriotismo y defensa del orden constitucional.

¿Qué dijo Ricardo Trevilla sobre la lealtad de las Fuerzas Armadas a Sheinbaum?

Trevilla Trejo sostuvo que la lealtad hacia la investidura presidencial se ha construido a lo largo de la historia y se fortalece diariamente dentro de las Fuerzas Armadas.

Ante Claudia Sheinbaum, el secretario de la Defensa Nacional refrendó la “absoluta lealtad” del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional a la presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

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El titular de la Sedena aseguró que esa lealtad no responde solo a una tradición institucional, sino a un sentimiento genuino que, dijo, está arraigado en el corazón de las Fuerzas Armadas. También reiteró el compromiso de acompañar a la mandataria en las tareas de seguridad y desarrollo nacional.

Trevilla Trejo afirmó que las instituciones castrenses seguirán caminando junto con las instituciones de la República, pero sobre todo junto al pueblo de México, como lo han hecho durante más de 200 años.

¿Qué representa la “Columna de la Legalidad” para el Ejército mexicano?

La “Columna de la Legalidad” recuerda la participación de cadetes del Colegio Militar que, en mayo de 1920, decidieron acompañar al presidente Venustiano Carranza cuando trasladó el Poder Ejecutivo hacia Veracruz. De acuerdo con el discurso del secretario de la Defensa, los jóvenes cadetes asumieron esa misión como una expresión de lealtad a las instituciones y a la investidura presidencial.

Trevilla Trejo citó el testimonio del coronel Rodolfo Casillas, quien relató que los cadetes fueron dejados en libertad de elegir si permanecían en la capital o acompañaban al presidente. Según esa narración, la escuela en masa dio un paso al frente, gesto que quedó registrado como una página de honor en la historia del Colegio Militar.

El secretario también recordó que el 9 de mayo de 1920, en los llanos de Apizaco, Tlaxcala, cadetes de caballería protegieron el convoy presidencial durante un ataque de fuerzas rebeldes. Ese episodio es considerado la última carga de caballería al sable realizada en México.

106 Aniversario de la Columna de la Legalidad. Ciudad de México https://t.co/Xr7TwJtMkE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 11, 2026

¿Por qué Sedena vinculó este episodio con el presente?

El titular de la Sedena señaló que recordar estos hechos no solo implica mirar al pasado, sino reafirmar valores que siguen orientando el actuar de las Fuerzas Armadas: honor, valor, lealtad y patriotismo. También destacó que el Heroico Colegio Militar mantiene viva esa tradición en la formación de cadetes del Ejército y de la Guardia Nacional.

Trevilla Trejo detalló que, desde 2020, han egresado más de mil oficiales de la Guardia Nacional con licenciatura en Seguridad Pública, y que actualmente más de 3 mil 500 cadetes del Ejército y la Guardia Nacional se preparan en sus aulas para convertirse en futuros mandos.

Con ese contexto, el secretario afirmó que los cadetes de 1920 defendieron la legalidad, las instituciones, el país y al presidente. A partir de esa referencia histórica, la Sedena colocó el aniversario como un acto de continuidad institucional y de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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