Hombre buscaba a su padre y lo halla a tres metros de altura sin vida sobre un árbol en Sotuta

Una jornada laboral terminó en tragedia para un hombre de 70 años de edad fue encontrado sin vida entre las ramas de un árbol, en un terreno del municipio de Sotuta, ubicado en el sur de la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor acudió desde la mañana al predio para hacer labores de cuidado y recolectar frutos. Sin embargo, las horas transcurrieron y el hombre no regresó a su domicilio, así que uno de sus hijos, preocupado por su ausencia, decidió acudir al terreno.

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Al llegar encontró a su padre atrapado entre las ramas, a unos tres metros de altura y con una lesión visible en la frente. Solicitó apoyo de equipos de emergencia. Acudieron paramédicos al lugar, pero únicamente pudieron confirmar que el hombre no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, se presume que el adulto mayor perdido el equilibrio cuando intentaba alcanzar los frutos, cayó y se golpeó contra alguna de las ramas. Como quedó en una posición complicada no pudo liberarse hasta que falleció.

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Esa versión se mantiene como una hipótesis, así que serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar cómo ocurrieron exactamente los hechos. Tras el reporte, representantes de la Fiscalía acudió a la parcela para iniciar las indagatorias que incluyen testimonio del hijo y evidencias que formarán parte del expediente.

Luego de conlcuir con las diligencias periciales, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó de las labores para el levantamiento del cuerpo. Lo trasladó a sus instalaciones, donde se le practicará la autopsia de ley para determinar la causa exacta del deceso y complementar el expediente y entregarlo a la familia.