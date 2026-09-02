Elogios de la DEA a García Harfuch podrían ser intentos para dividir al Gabinete de Seguridad, acusa presidenta Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que declaraciones recientes del director de la DEA, Terry Cole, forman parte de una estrategia que, desde su perspectiva, busca generar divisiones dentro del Gobierno federal y particularmente en el Gabinete de Seguridad.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 2 de septiembre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre los señalamientos del funcionario estadounidense y sobre el respaldo que éste ha expresado al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Sheinbaum sostuvo que no existe ninguna fractura interna y aseguró que las instituciones federales de seguridad mantienen una coordinación estrecha.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los elogios de la DEA a García Harfuch?

La Presidenta consideró que hablar favorablemente de un integrante del Gabinete de Seguridad y cuestionar a otros puede tener como objetivo provocar tensiones internas.

“Piensan que por hablar bien de uno y mal de otros van a generar al interior división”, señaló.

Sheinbaum destacó la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la SSPC, Gobernación y la Consejería Jurídica, además de la colaboración con la Fiscalía General de la República.

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La mandataria aseguró que esa unidad es uno de los factores que, a su juicio, ha permitido obtener resultados en seguridad, entre ellos la reducción de 51 por ciento en homicidios que su administración ha reportado.

Sheinbaum habla de posibles intentos de injerencia

Ante la pregunta sobre si los comentarios del funcionario estadounidense podrían tener implicaciones políticas, Sheinbaum afirmó que históricamente han existido intentos externos por influir en asuntos internos de México.

También mencionó que Estados Unidos atraviesa procesos electorales y sostuvo que México suele aparecer en el debate político de ese país.

La Presidenta rechazó que eso modifique la relación bilateral y señaló que ambos gobiernos mantienen coordinación en seguridad bajo principios de respeto a la soberanía.

#MañaneraDelPueblo | "Lo que buscan es, y también influir en elecciones nuestras. […] No hay ni división ni problemas, ni si hablan bien de uno y mal del otro generan problemas internos entre nosotros", señaló la presidenta @Claudiashein sobre las declaraciones del director de… pic.twitter.com/0xUr9kXvgn — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 2, 2026

“Acá nos ocupamos nosotros”, responde Sheinbaum

Sheinbaum insistió en que México continuará atendiendo sus propios asuntos internos y colaborará con Estados Unidos únicamente dentro de un marco de respeto mutuo.

Aseguró que su gobierno no identifica divisiones dentro del Gabinete de Seguridad y que los reconocimientos o críticas provenientes del extranjero no alteran la coordinación entre sus integrantes.

La mandataria concluyó que la cooperación bilateral continuará, pero reiteró que la soberanía mexicana será el límite de cualquier colaboración con autoridades estadounidenses.

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