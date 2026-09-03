Paquete Económico 2027: Sheinbaum adelanta medidas contra evasión fiscal y trazabilidad del IEPS en combustibles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que el próximo Paquete Económico 2027 incluirá medidas enfocadas en reducir la evasión fiscal y fortalecer el control sobre el pago de impuestos, particularmente en operaciones relacionadas con combustibles.

Durante su conferencia matutina de este jueves 3 de septiembre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que el paquete será enviado al Congreso de la Unión el próximo martes y que un día después, el 9 de septiembre, su gobierno detallará el contenido de las iniciativas económicas.

Sheinbaum evitó anticipar todos los cambios, pero sí reveló que uno de los objetivos centrales será combatir prácticas como el uso de factureras y otras formas de evasión al fisco.

¿Qué incluirá el Paquete Económico 2027?

La Presidenta señaló que la propuesta buscará garantizar que quienes actualmente evaden impuestos cumplan con sus obligaciones fiscales.

Destacó el trabajo realizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), aunque reconoció que todavía existen contribuyentes y empresas que recurren a mecanismos para reducir o evitar el pago correspondiente.

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Sheinbaum no confirmó si habrá cambios adicionales en tasas o contribuciones y pidió esperar a la presentación formal del paquete para conocer todos los detalles.

Sheinbaum adelanta trazabilidad del IEPS en gasolinas

Uno de los cambios que sí anticipó está relacionado con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los combustibles.

La mandataria explicó que su gobierno busca establecer un sistema de trazabilidad que permita seguir el pago del impuesto desde la importación del combustible, durante su distribución y hasta su venta final en las gasolineras.

Aclaró que no se trata de un nuevo impuesto, sino de un mecanismo para vigilar el cumplimiento del gravamen existente y combatir posibles esquemas de evasión vinculados con el mercado de combustibles.

Sheinbaum relacionó esta medida con los esfuerzos contra el llamado huachicol y señaló que el SAT trabaja en las adecuaciones necesarias para su aplicación.

¿Qué otras iniciativas enviará Sheinbaum al Congreso?

La Presidenta también mencionó iniciativas ya enviadas al Congreso, entre ellas una reforma para que quienes aspiren a la Presidencia de la República o a una gubernatura tengan únicamente nacionalidad mexicana.

#MañaneraDelPueblo. Explica la presidenta @Claudiashein la importancia de la reforma constitucional para eliminar la doble nacionalidad a quienes aspiren a ser gobernadores o presidentes de la República, pic.twitter.com/nxSL8a1YG6 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 3, 2026

Además, se encuentra la iniciativa de una Ley General para atender el feminicidio, con la que se busca homologar criterios de investigación en todo el país.

Sheinbaum indicó que otras propuestas legislativas serán presentadas gradualmente durante el actual periodo ordinario, aunque dejó claro que la atención inmediata estará puesta en el Paquete Económico y las medidas para fortalecer la recaudación sin crear, hasta lo adelantado por ella, un nuevo impuesto en el caso del IEPS a combustibles.

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