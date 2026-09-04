Presidenta Sheinbaum reconoce estrategia de seguridad en Zacatecas; Monreal reporta caída de homicidios y mejora salarial para policías

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció este viernes 4 de septiembre el trabajo del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, en materia de seguridad, particularmente por el fortalecimiento de las corporaciones policiales, el uso de tecnología y la coordinación entre autoridades estatales y federales.

Durante la conferencia mañanera realizada en Guadalupe, Zacatecas, la mandataria pidió al gobernador explicar parte de la estrategia aplicada en la entidad y destacó el incremento salarial para los elementos de seguridad.

Monreal informó que, cuando inició su administración, había municipios donde algunos policías recibían alrededor de 3 mil 500 pesos mensuales, mientras que actualmente ningún elemento percibe menos de 18 mil pesos. Añadió que el estado buscará atender la recomendación para elevar el ingreso mínimo a 19 mil pesos.

Zacatecas fortaleció policías con patrullas, drones y tecnología

El gobernador explicó que la estrategia incluyó 400 nuevas patrullas, ocho vehículos tácticos blindados, 106 motopatrullas y cuatrimotos, además de un helicóptero y equipo especializado.

También se incorporaron 16 inhibidores de drones, pistolas antidrones, 12 drones tácticos y dos aeronaves no tripuladas destinadas a labores de vigilancia y combate al crimen.

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Monreal destacó además la construcción de un nuevo centro de inteligencia en el Cerro San Simón y seis unidades regionales de seguridad. La vigilancia de los 58 municipios ya está enlazada mediante herramientas tecnológicas con este sistema estatal.

¿Cuánto han bajado los homicidios en Zacatecas?

David Monreal presentó cifras sobre la evolución de los homicidios en la entidad.

De acuerdo con su reporte, Zacatecas registró mil 741 homicidios en 2021, mientras que en 2022 fueron mil 428; en 2023, mil 58; en 2024, 500, y en 2025, 149.

Para 2026, hasta septiembre, el gobernador reportó 64 homicidios y señaló que la meta es cerrar el año con un máximo de 99 casos.

Monreal afirmó que el objetivo forma parte de una estrategia de “consolidación de la paz”, después de etapas previas enfocadas en contener y reducir la violencia.

Sheinbaum atribuye resultados a fortalecimiento policial

Al retomar la palabra, Sheinbaum señaló que la reducción de homicidios no debe observarse únicamente como una cifra.

La Presidenta sostuvo que detrás de esos resultados existen acciones relacionadas con investigación, equipamiento, inteligencia, tecnología y fortalecimiento institucional.

También puso como ejemplo el aumento salarial para policías, al señalar la diferencia entre elementos que antes podían ganar poco más de 3 mil pesos al mes y que ahora perciben alrededor de 18 mil.

#MañaneraDelPueblo | El gobernador de #Zacatecas, @DavidMonrealA, reconoció y agradeció el trabajo del @GobiernoMX por la estrategia de seguridad implementada en el estado. Destacó el trabajo coordinado entre las instituciones del @GabSeguridadMX, la @FGRMexico y la @FiscaliaZac,… pic.twitter.com/WdEqrr7dBJ — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 4, 2026

Sheinbaum aseguró que este tipo de medidas generan mayor compromiso con las tareas de seguridad y destacó la coordinación entre el Gobierno de Zacatecas, el Ejército, la Guardia Nacional, fiscalías y demás instituciones que participan en la mesa de construcción de paz.

Monreal destaca coordinación con fuerzas federales

El gobernador agradeció el respaldo de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, las fiscalías y el Centro Nacional de Inteligencia.

También explicó que parte de la estrategia estatal se divide en tres ejes: Agenda de la Paz, Agenda del Bienestar y Agenda del Progreso, con el objetivo de vincular seguridad, desarrollo económico y políticas sociales.

Monreal sostuvo que la entidad busca consolidar la reducción de la violencia y mantener la coordinación con el Gobierno federal para avanzar hacia niveles de homicidio que, aseguró, no se habían observado anteriormente en Zacatecas.

IO