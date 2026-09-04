Gobierno reporta en Zacatecas más de 13 millones de beneficiarios en programas para el campo y una inversión de 107 mil mdp

El Gobierno de México informó que los programas dirigidos al campo alcanzan a más de 13 millones de personas productoras, ganaderas, pescadoras y campesinas, con presencia en 2 mil 470 municipios del país y un presupuesto conjunto de 107 mil millones de pesos.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 4 de septiembre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Guadalupe, Zacatecas, Columba Jazmín López Gutiérrez, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, presentó un balance de los principales apoyos y resultados del sector.

La funcionaria destacó que los programas para el campo benefician actualmente a dos de cada tres personas vinculadas con actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras.

¿Cuántas personas reciben apoyos para el campo?

Dentro de Producción para el Bienestar, el Gobierno reportó 1.8 millones de derechohabientes, con un presupuesto de 18 mil 200 millones de pesos.

En el programa Fertilizantes para el Bienestar, más de 2.1 millones de personas reciben apoyos, con una inversión de 16 mil millones de pesos.

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También se informó que existen más de 7 millones de derechohabientes vinculados con el esquema de leche para el bienestar, mediante una red de 13 mil 500 lecherías.

El sistema acopia más de 760 millones de litros de leche, equivalente a más de 2 millones de litros diarios, con la participación de más de 3 mil productores.

Gobierno destaca apoyos a pesca y acuacultura

En el sector pesquero, López Gutiérrez señaló que más de 192 mil personas reciben apoyos anuales y que 90 mil 714 productores participan en procesos de profesionalización mediante buenas prácticas pesqueras.

La funcionaria indicó que alrededor de 60 por ciento de los productores del sector son beneficiarios de programas federales.

Producción de maíz y frijol registra incrementos

Como parte del balance, el Gobierno reportó una producción de 25.41 millones de toneladas de maíz, con un aumento de un millón de toneladas durante el año.

En frijol, la producción alcanzó 1 millón 360 mil toneladas, lo que representó un incremento de 300 mil toneladas.

En leche, la producción llegó a 14 mil 400 millones de litros, alrededor de 900 millones más respecto al nivel previo mencionado durante la presentación.

Créditos y comercialización forman parte de la estrategia

López Gutiérrez también informó que mediante Cosechando Soberanía se otorgaron más de 25 mil créditos en los últimos tres meses.

Además, se concretó la venta de 3.2 millones de toneladas de maíz mediante contratos anticipados, mientras que programas como “Maíz es la Raíz” y Acopio para el Bienestar forman parte de una estrategia que busca fortalecer la comercialización y el ingreso de productores.

El Gobierno federal sostuvo que estas acciones forman parte de su estrategia para fortalecer la producción nacional, ampliar los apoyos directos y avanzar en la transformación del campo mexicano.

Sheinbaum destaca producción récord de frijol y apuesta por mejorar semillas en Zacatecas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que Zacatecas ocupa un lugar central en la estrategia agrícola del Gobierno federal, particularmente por su papel en la producción de frijol, uno de los cultivos que registró un incremento durante 2026.

Explicó que desde hace dos años se desarrolla un trabajo de mejoramiento de semillas con apoyo de instituciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El objetivo, señaló, es elevar la productividad de los productores y después distribuir esas semillas en distintas entidades, principalmente Zacatecas, Nayarit y Durango.

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