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Hoy No Circula 2026: ¿Qué carros descansan del 7 al 12 de septiembre? Consulta placa y engomado

Infórmate sobre las restricciones del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y 18 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México para la semana del 31 de agosto al 5 de septiembre de 2026.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

7 de sept de 2026

1 min

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El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que restringe la circulación vehicular en días específicos
El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que restringe la circulación vehicular en días específicos / Archivo

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.

Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según el último dígito de su placa y el color del engomado.

A continuación, se detallan las restricciones para la semana del 7 al 12 de septiembre de 2026:

Lunes 7 de septiembre:

  • Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes 8 de septiembre:

  • Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles 9 de septiembre:

  • Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
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Jueves 10 de septiembre:

  • Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes 11 de septiembre:

  • Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Sábado 12 de septiembre:

En el 2do. sábado de septiembre en la Zona Metropolitana del Valle de México no circulan los vehículos con holograma 1 y terminación de placa en número par, así como trodos los que cuenten con holograma 2 de verificación y los autos foráneos. Los autos con Holograma 0 y 00 circulan con normalidad.

IO

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