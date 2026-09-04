¡Ojo, conductores! Esta es la multa por no respetar el paso peatonal en Yucatán

Con el regreso a clases, las calles y avenidas de Yucatán registran nuevamente un mayor movimiento de peatones, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al finalizar la jornada escolar.

El traslado de estudiantes, madres y padres de familia incrementa la presencia de personas que necesitan cruzar las vialidades para llegar a escuelas, paradas de transporte público y sus hogares.

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En Yucatán, no respetar la preferencia de paso de los peatones no solamente representa un riesgo de accidente, sino que también puede derivar en una sanción económica.

El Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado establece las obligaciones que deben cumplir los automovilistas en los cruces peatonales y contempla multas para quienes incumplan estas disposiciones.

¿De cuánto es la multa por no respetar un paso peatonal en Yucatán?

No respetar un paso peatonal en Yucatán puede generar una multa de entre 90 y 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA). El monto final depende de la gravedad de la infracción y de la sanción que determine la autoridad correspondiente.

Tomando como referencia un valor de la UMA de $103.74 pesos, el rango aproximado de la multa sería:

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90 UMAs: $9,336.60 pesos.

$9,336.60 pesos. 95 UMAs: $9,855.30 pesos.

$9,855.30 pesos. 100 UMAs: $10,374 pesos.

De esta manera, un conductor que no respete la prioridad de paso de los peatones podría recibir una sanción económica de aproximadamente $9,337 a $10,374 pesos.

La medida cobra especial relevancia durante el regreso a clases, cuando aumenta el número de estudiantes y familias que utilizan los cruces peatonales para desplazarse por las calles de Mérida y otros municipios de Yucatán. Respetar estos espacios no solo permite evitar una multa considerable, sino que también ayuda a prevenir atropellamientos y otros hechos de tránsito.