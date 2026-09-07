Seis personas mueren por fuga de gas en transporte público varado por inundaciones en Tultitlán

Seis personas, dos mujeres y cuatro hombres, murieron tras una presunta intoxicación por fuga de gas dentro de una unidad de transporte público que quedó varada en medio de las inundaciones registradas en Tultitlán, Estado de México.

El hecho ocurrió frente a la estación Cueyamil del Tren Suburbano, en una zona afectada por fuertes encharcamientos, baches y tramos de terracería después de las lluvias que azotaron el municipio durante la tarde y noche del domingo.

De acuerdo con los primeros reportes, tres de las víctimas fueron localizadas sin vida dentro del vehículo, mientras que otras tres consiguieron salir, pero se desvanecieron metros adelante debido a la inhalación del gas.

¿Qué provocó la fuga de gas en la unidad?

Una de las principales líneas de investigación apunta a que la camioneta habría golpeado algún obstáculo al intentar atravesar un tramo inundado.

Ese impacto habría causado una avería en el tanque de combustible y posteriormente una fuga de gas al interior de la unidad.

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Sin embargo, las autoridades todavía realizan peritajes para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y establecer si existieron otras fallas relacionadas con el vehículo.

Unidad pertenecía a la Ruta 30

La camioneta involucrada pertenece a la Ruta 30, que conecta la zona con Indios Verdes.

Según la información disponible, después de la medianoche esta ruta ofrece servicios a domicilio y no mantiene un recorrido fijo.

Las autoridades investigan si la unidad realizaba un traslado particular para un grupo específico, debido a que en el interior se localizó un pastel.

Fiscalía investiga muerte de seis personas

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Cuautitlán, donde se practicarán los estudios correspondientes para determinar las causas exactas de muerte.

Las investigaciones continuarán para establecer responsabilidades y reconstruir la dinámica de los hechos.

#Tultitlán

Seis pasajeros habrían muerto luego de quedar atrapados en una combi durante las inundaciones provocadas por la intensa lluvia del domingo. La unidad quedó varada en las inmediaciones de Cueyamil, donde se habría registrado una fuga de gas.https://t.co/kmSc5sV5Ys — Plana Mayor (@plana_mayor) September 7, 2026

Lluvias provocan inundaciones en varios municipios del Edomex

Las fuertes precipitaciones también generaron afectaciones en distintos puntos del Estado de México, principalmente en Tlalnepantla, Cuautitlán, Tultitlán y Ecatepec.

Las autoridades mantienen labores de revisión y atención en vialidades afectadas, mientras continúan las investigaciones por este incidente.

IO