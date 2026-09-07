Más de 200 policías vigilarán el Centro Histórico de Mérida durante los festejos del 15 y 16 de septiembre

Más de 200 elementos de la Policía Municipal de Mérida (PMM) serán desplegados en el Centro Histórico durante las actividades del 15 y 16 de septiembre, como parte del operativo de seguridad que se prepara en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El director de la corporación, Carlos Marsh Ibarra, informó que ya se realizó una reunión de coordinación en el C5I para definir las acciones durante las celebraciones patrias, principalmente en materia de seguridad, vialidad y control de los accesos y salidas de las personas.

Explicó que los agentes serán distribuidos en puntos estratégicos del primer cuadro de la ciudad, donde se concentrarán las actividades, además de que se contará con personal para atender cuestiones de vialidad y atención médica.

Como parte del dispositivo, se instalará un centro de mando para coordinar las acciones de las corporaciones participantes y mantener una respuesta oportuna ante cualquier situación que pudiera presentarse durante los festejos.

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Marsh Ibarra señaló que la planeación de los cierres de calles se encuentra prácticamente concluida y que el esquema será similar al utilizado el año pasado, aunque en esta ocasión se contempla también la instalación de filtros de seguridad en coordinación con la SSP.

El funcionario indicó que todavía no se cuenta con una estimación de la cantidad de personas que acudirán a las actividades, aunque se prevé una importante concentración en el Centro Histórico.

A la estrategia de vigilancia se sumará la actividad programada después de los festejos patrios, ya que se contempla un concierto, por lo que la Policía Municipal mantiene la coordinación con la SSP para garantizar la seguridad de quienes permanezcan en la zona.

Operativo de verano

En otro tema, el director de la Policía Municipal informó que el operativo vacacional de verano concluyó sin incidencias mayores, por lo que la corporación ya trasladó sus esfuerzos al dispositivo de regreso a clases.

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Como parte de estas acciones, se reforzó la vigilancia en inmediaciones de los planteles educativos y se trabajó en el mantenimiento y pintura de pasos peatonales para mejorar las condiciones de seguridad vial durante los horarios de entrada y salida.

Marsh Ibarra señaló que también se llevaron a cabo reuniones con varias instituciones y se contempla reforzar la capacitación dirigida tanto a padres de familia como a estudiantes, con el objetivo de promover la educación vial y prevenir accidentes.

Con la conclusión del operativo vacacional, la PMM mantiene ahora sus labores de prevención y vigilancia en la ciudad.