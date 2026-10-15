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México / Sucesos

Detienen en Hidalgo a presunto operador de “El H”; líder huachicolero 

El operador fue detenido en la localidad de Xochitlán de las Flores, en el municipio de Tula de Allende.

Por Redacción Por Esto!

15 de oct de 2026

1 min

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Detienen en Hidalgo a presunto operador de “El H”; líder huachicolero.
Detienen en Hidalgo a presunto operador de “El H”; líder huachicolero. / X: @PGJE_Hidalgo

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ejecutó la detención de un individuo identificado con las iniciales P. A. A., señalado por las autoridades como presunto operador de “El H”, un reconocido líder criminal de la región vinculado al huachicol y narcomenudeo.

El operativo fue coordinado y ejecutado por agentes de la División de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). El operador fue detenido en la localidad de Xochitlán de las Flores, ubicada en el municipio de Tula de Allende.

La captura se concretó mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión previa en el municipio de Tula de Allende. Durante la intervención policial, a P. A. A. le fueron asegurados un arma de fuego corta, cuatro cargadores abastecidos y diversas dosis de presunta droga.

La dependencia estatal confirmó que el indiciado guarda relación directa con la red operativa de “El H”, sujeto que previamente ya había sido capturado por las autoridades hidalguenses. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, garantizándole el principio de presunción de inocencia.

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