Normalistas en Morelia protestan e incendian camión de reparto.

Este lunes 26 de octubre, una manifestación de estudiantes de la Escuela Normal Indígena de Michoacán (ENIM) culminó en actos de violencia en Morelia, Michoacán; donde un grupo de manifestantes con el rostro cubierto incendió un camión repartidor de alimentos de la empresa Lala.

El incidente se registró sobre el Libramiento Surponiente de Morelia, a la altura del cruce con la avenida Periodismo y las inmediaciones de la colonia Ana María Gallaga, lo que ocasionó el cierre total del paso vehicular en ambos sentidos y generó un severo caos vial en la zona sur de la ciudad.

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Normalistas incendian camión de reparto y cierran calles en Morelia

De acuerdo con los primeros reportes de seguridad local, los normalistas arribaron al punto tras apoderarse previamente de autobuses de transporte público. Durante el bloqueo, retuvieron la unidad de reparto, le prendieron fuego en medio de la vialidad y atravesaron autobuses para impedir la circulación.

🚨 Jóvenes estudiantes de la Normal de Cherán realizan una protesta y quema de unidades vehiculares a las afueras del Usicamm, en el cruce de Periférico y avenida Periodismo. #Morelia Los jóvenes demandan que se incrementen las plazas que se otorgan para egresados, pues afirman que son mínimas a comparación de los cientos de egresados normalistas. A la par, de forma electrónica la Usicamm lleva a cabo la asignación de las plazas ya concursadas. Tome precauciones y evite la zona. — MoreliActiva (@Moreliactiva) October 26, 2026

Además, se reportaron actos de vandalismo en los alrededores, que incluyeron daños a vehículos e inmuebles particulares, afectaciones a cámaras de videovigilancia vial, así como la realización de pintas. Tras los disturbios, elementos de seguridad pública y bomberos llegaron al lugar, provocando que los manifestantes se retiraran.

¿Por qué protestan los normalistas en Morelia?

La causa principal de la movilización responde a la exigencia de asignación de plazas automáticas para los egresados de las escuelas normales del estado. Este hecho se suma a una serie de manifestaciones registradas en la capital michoacana por parte del sector normalista para presionar a las autoridades educativas en la entrega de bases docentes.

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