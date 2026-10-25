Sheinbaum anuncia apertura de Hospital Vasco de Quiroga en Morelia para noviembre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Hospital Vasco de Quiroga del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Morelia, abrirá en noviembre de 2026, luego de permanecer abandonado desde 2012.

Durante el evento de entrega de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar, realizado en Villas del Pedregal, la mandataria señaló que la unidad médica comenzará a recibir derechohabientes como parte de las acciones para fortalecer los servicios públicos de salud en Michoacán.

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Sheinbaum mencionó la próxima apertura del hospital al hablar sobre el acceso a la salud como un derecho y las acciones para recuperar y ampliar la infraestructura médica. Explicó que recientemente visitó el inmueble y que su apertura está prevista para noviembre de este año.

El proyecto de recuperación contempla una inversión de 300 millones de pesos, 30 camas censables y tres quirófanos adicionales, de acuerdo con información difundida previamente por el ISSSTE. También incluye áreas de laboratorio, banco de sangre, imagenología y urgencias.

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La mandataria señaló que el hospital atenderá a derechohabientes del ISSSTE en Michoacán. El anuncio se realizó ante autoridades federales y estatales, entre ellas el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

La fecha de apertura corresponde a lo anunciado por Sheinbaum durante el evento; la información disponible del ISSSTE consultada previamente reportaba un avance de obra del 40 por ciento en agosto.