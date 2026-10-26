Ariadna Montiel niega reunión con “El Guano” y acusa a Maru Campos de difundir calumnias contra Morena

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, rechazó este lunes 26 de octubre de 2026 las acusaciones sobre una presunta reunión con Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y aseguró que nunca ha mantenido vínculos con personas dedicadas a actividades delictivas.
La dirigente respondió a una columna del periodista Héctor de Mauleón, publicada en El Universal, en la que se menciona un supuesto encuentro realizado en Chihuahua durante 2024 para negociar apoyos electorales a candidatos de Morena.
A través de sus redes sociales, Montiel calificó los señalamientos como acusaciones sin sustento y anunció que solicitó formalmente al periódico publicar íntegramente su derecho de réplica.
Ariadna Montiel rechaza presuntos vínculos con “El Guano”
En su posicionamiento, la dirigente morenista negó haber sostenido reuniones con Aureliano Guzmán Loera o con integrantes de organizaciones criminales.
"Nunca he tenido relación ni me he reunido con personas dedicadas a actividades delictivas. Mi patrimonio está asentado en mi declaración patrimonial, que siempre ha sido pública", afirmó.
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Montiel cuestionó que la columna periodística hiciera referencia a un supuesto informe de seguridad sin presentar el documento que respaldaría las acusaciones.
También señaló que el texto contiene contradicciones, al presentar desde su encabezado una reunión como un hecho, mientras que posteriormente se refiere a ella como un encuentro supuesto.
La presidenta de Morena sostuvo que las acusaciones deben respaldarse con pruebas verificables y, en caso de existir posibles delitos, presentarse ante las autoridades competentes.
Ariadna Montiel acusa a Maru Campos de promover señalamientos contra Morena
La dirigente también responsabilizó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, de promover una campaña de acusaciones en su contra.
Según Montiel, los señalamientos buscan desviar la atención de las denuncias relacionadas con la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo de seguridad realizado en territorio chihuahuense.
La morenista sostuvo que ha cuestionado públicamente esa intervención por considerar que podría representar una vulneración de la soberanía nacional.
En ese contexto, acusó a la gobernadora de intentar desacreditarla políticamente y afectar la imagen de Morena.
Las afirmaciones de Montiel sobre las motivaciones de Campos corresponden a su posicionamiento político y no constituyen hechos acreditados.
Morena cuestiona actuación del gobierno de Chihuahua
Ariadna Montiel también criticó la actuación del gobierno estatal frente a las investigaciones relacionadas con el exfiscal César Jáuregui.
En su mensaje, cuestionó si la gobernadora tenía conocimiento previo de la participación del exfuncionario en el operativo realizado en la Sierra Tarahumara y por qué, según su versión, no informó oportunamente sobre los hechos.
Asimismo, vinculó políticamente a la administración de Maru Campos con exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón, entre ellos Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth y Max Cortázar.
La dirigente consideró que las acusaciones forman parte de una confrontación política entre Morena y el gobierno panista de Chihuahua, en medio de los señalamientos cruzados por asuntos de seguridad.
¿Qué dijo Ariadna Montiel sobre la columna de Héctor de Mauleón?
Montiel anunció que solicitó a El Universal la publicación de su derecho de réplica ante lo que considera información falsa.
La presidenta nacional de Morena insistió en que cualquier acusación relacionada con presuntos acuerdos con grupos criminales debe acompañarse de elementos que permitan comprobarla.
También defendió su trayectoria dentro del servicio público y reiteró que su información patrimonial se encuentra disponible para consulta.
Hasta el momento, no se ha difundido públicamente el supuesto informe federal mencionado en la columna que permita corroborar la reunión atribuida a Montiel con “El Guano”, de acuerdo con la información periodística consultada.
La dirigente sostuvo que continuará defendiendo su trayectoria y pidió que los señalamientos políticos se esclarezcan mediante investigaciones y pruebas, en lugar de acusaciones públicas sin sustento documental verificable.
IO