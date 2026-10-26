Ariadna Montiel niega reunión con “El Guano” y acusa a Maru Campos de difundir calumnias contra Morena

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, rechazó este lunes 26 de octubre de 2026 las acusaciones sobre una presunta reunión con Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y aseguró que nunca ha mantenido vínculos con personas dedicadas a actividades delictivas.

La dirigente respondió a una columna del periodista Héctor de Mauleón, publicada en El Universal, en la que se menciona un supuesto encuentro realizado en Chihuahua durante 2024 para negociar apoyos electorales a candidatos de Morena.

A través de sus redes sociales, Montiel calificó los señalamientos como acusaciones sin sustento y anunció que solicitó formalmente al periódico publicar íntegramente su derecho de réplica.

Ariadna Montiel rechaza presuntos vínculos con “El Guano”

En su posicionamiento, la dirigente morenista negó haber sostenido reuniones con Aureliano Guzmán Loera o con integrantes de organizaciones criminales.

"Nunca he tenido relación ni me he reunido con personas dedicadas a actividades delictivas. Mi patrimonio está asentado en mi declaración patrimonial, que siempre ha sido pública", afirmó.

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Montiel cuestionó que la columna periodística hiciera referencia a un supuesto informe de seguridad sin presentar el documento que respaldaría las acusaciones.

También señaló que el texto contiene contradicciones, al presentar desde su encabezado una reunión como un hecho, mientras que posteriormente se refiere a ella como un encuentro supuesto.

La presidenta de Morena sostuvo que las acusaciones deben respaldarse con pruebas verificables y, en caso de existir posibles delitos, presentarse ante las autoridades competentes.

Ariadna Montiel acusa a Maru Campos de promover señalamientos contra Morena

La dirigente también responsabilizó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, de promover una campaña de acusaciones en su contra.

Según Montiel, los señalamientos buscan desviar la atención de las denuncias relacionadas con la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo de seguridad realizado en territorio chihuahuense.

La morenista sostuvo que ha cuestionado públicamente esa intervención por considerar que podría representar una vulneración de la soberanía nacional.

En ese contexto, acusó a la gobernadora de intentar desacreditarla políticamente y afectar la imagen de Morena.

Las afirmaciones de Montiel sobre las motivaciones de Campos corresponden a su posicionamiento político y no constituyen hechos acreditados.

Morena cuestiona actuación del gobierno de Chihuahua

Ariadna Montiel también criticó la actuación del gobierno estatal frente a las investigaciones relacionadas con el exfiscal César Jáuregui.

En su mensaje, cuestionó si la gobernadora tenía conocimiento previo de la participación del exfuncionario en el operativo realizado en la Sierra Tarahumara y por qué, según su versión, no informó oportunamente sobre los hechos.

Asimismo, vinculó políticamente a la administración de Maru Campos con exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón, entre ellos Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth y Max Cortázar.

La dirigente consideró que las acusaciones forman parte de una confrontación política entre Morena y el gobierno panista de Chihuahua, en medio de los señalamientos cruzados por asuntos de seguridad.

.@hdemauleon, reitero: sus acusaciones son falsas. Los “hechos” que me atribuye nunca ocurrieron. Defender la soberanía de nuestra nación lleva a la derecha a presentarse como lo que es: hipócrita y mentirosa. Invocar una calumnia no convierte una falsedad en un hecho. De los cables desmentidos a la entrevista no verificada de Monsiváis, mentir y luego disculparte ya parece costumbre. #PorLaDefensaDeLaSoberanía — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 26, 2026

¿Qué dijo Ariadna Montiel sobre la columna de Héctor de Mauleón?

Montiel anunció que solicitó a El Universal la publicación de su derecho de réplica ante lo que considera información falsa.

La presidenta nacional de Morena insistió en que cualquier acusación relacionada con presuntos acuerdos con grupos criminales debe acompañarse de elementos que permitan comprobarla.

También defendió su trayectoria dentro del servicio público y reiteró que su información patrimonial se encuentra disponible para consulta.

En ejercicio de mi derecho de réplica, solicité formalmente a @El_Universal_Mx la publicación íntegra de esta respuesta a la columna de @hdemauleon del 26 de octubre de 2026, en la que se difunden acusaciones falsas y sin sustento en mi contra. Rechazo categóricamente las acusaciones difundidas en la columna publicada hoy, 26 de octubre de 2026. Denunciamos la irresponsabilidad de presentar señalamientos no acreditados como hechos y utilizarlos para desacreditar a todo un Movimiento. La propia publicación revela el problema: el título da por ocurrido un encuentro que al final del texto se califica de “supuesto”. Se invoca un informe que no se muestra y se atribuyen acuerdos criminales sin aportar elementos que permitan verificarlos. Esa distancia entre lo que se afirma y lo que se demuestra exhibe la falta de rigor y de ética de esa publicación. Esta forma de hacer periodismo constituye un instrumento de golpeteo de la derecha para desacreditar al proyecto humanista que representamos y a quienes hemos luchado por el bienestar del pueblo de México. Como presidenta nacional de @PartidoMorenaMx, he venido denunciando la violación de la soberanía nacional derivada de la intervención de agentes de la CIA en nuestro territorio, promovida por la panista @MaruCampos_G y su gobierno. En respuesta a nuestras denuncias, y en un intento desesperado por distraer la atención, la gobernadora ha difundido mentiras y calumnias que niego categóricamente y que hoy se reproducen en esa columna. Nunca he tenido relación ni me he reunido con personas dedicadas a actividades delictivas. Mi patrimonio está asentado en mi declaración patrimonial, que siempre ha sido pública. Los supuestos “reportes de seguridad” contienen contradicciones evidentes: no derivan de un informe institucional, sino de las mentiras y calumnias propagadas por la gobernadora. Es una clara estrategia para distraer la atención de los hechos que deben esclarecerse y por los cuales deben sancionarse a los responsables. ¿Quién dio la orden al exfiscal, hoy detenido, para vulnerar la soberanía nacional? No hay que olvidar que el gobierno de María Eugenia Campos no solo es panista, sino también calderonista. Basta ver que Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Diódoro Carrasco, Max Cortázar y Jordi Herrera, entre otros, forman parte de su equipo de asesores. El usurpador @FelipeCalderon, principal asesor de la gobernadora, fue el jefe de #GenaroGarcíaLuna, hoy preso en Estados Unidos y acusado de proteger y apoyar a organizaciones criminales. Calderón bañó de sangre al país con su supuesta guerra contra el narcotráfico y promovió el operativo Rápido y Furioso para armar a los grupos delictivos. ¿Qué hay en el fondo de estos señalamientos? María Eugenia Campos conoció la participación de su exfiscal en el operativo realizado en la Sierra Tarahumara y guardó silencio durante seis meses, pero tiempo después lo señala y lo detiene. El panismo en #Chihuahua está en crisis, porque a sus ojos la gobernadora los traicionó y ahora pretende lavar su imagen ante la derecha nacional acusando a Morena con mentiras y calumnias. Lo que sí es verdad es que la que ha traicionado a la patria, a sus correligionarios y al pueblo de Chihuahua es la panista María Eugenia Campos, quien forma parte del grupo criminal de Felipe Calderón. Pero pronto llegará la transformación a Chihuahua para que el bienestar alcance a todas y a todos. Seguiremos con la frente en alto y los principios intactos. La calumnia no borra las huellas de una vida al servicio de los demás. La honestidad se reconoce en los hechos; la lealtad, en la constancia. Y el pueblo sabe quién ha caminado a su lado, también cuando el camino era cuesta arriba. #PorLaDefensaDeLaSoberanía — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 26, 2026

Hasta el momento, no se ha difundido públicamente el supuesto informe federal mencionado en la columna que permita corroborar la reunión atribuida a Montiel con “El Guano”, de acuerdo con la información periodística consultada.

La dirigente sostuvo que continuará defendiendo su trayectoria y pidió que los señalamientos políticos se esclarezcan mediante investigaciones y pruebas, en lugar de acusaciones públicas sin sustento documental verificable.

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