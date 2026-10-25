Morelia alista hospital del IMSS, Segundo Anillo Periférico y Morebús; prevén concluir obras entre 2026 y 2027

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que el segundo anillo periférico de Morelia podría entrar en operación en diciembre, mientras que el sistema de transporte público Morebús estaría listo en febrero de 2027 y tendría capacidad para atender a más de 300 mil habitantes. También destacó la construcción de un hospital de alta especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el poniente de la capital michoacana.

Los anuncios se realizaron durante el evento de entrega de viviendas del programa Viviendas para el Bienestar, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el fraccionamiento Villas del Pedregal, en Morelia, donde autoridades federales y estatales presentaron avances de las acciones de vivienda e infraestructura que se desarrollan en Michoacán.

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Durante su intervención, Ramírez Bedolla señaló que el segundo anillo periférico se encuentra próximo a concluir y se prevé que comience a operar en diciembre. La obra forma parte de los proyectos de infraestructura vial destinados a mejorar la movilidad en la capital del estado.

En materia de transporte público, el mandatario estatal indicó que el Morebús continúa en construcción y se espera que esté listo en febrero de 2027.

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De acuerdo con lo expuesto durante el evento, el sistema busca atender las necesidades de traslado de más de 300 mil habitantes de Morelia.

El gobernador también mencionó la construcción de un hospital de alta especialidad del IMSS en Villas del Pedregal, zona ubicada al poniente de la ciudad. El proyecto busca ampliar la infraestructura hospitalaria disponible para la población.