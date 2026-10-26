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Hanal Pixán 2026 en Puerto Juárez: Conoce el programa del 30 de octubre al 2 de noviembre

El Hanal Pixán 2026 se celebrará del 30 de octubre al 2 de noviembre en Puerto Juárez, con procesión marítima, desfile de catrinas, concursos de altares, música y espectáculos culturales.

Por Redacción Por Esto!

26 de oct de 2026

1 min

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Los altares de muertos serán uno de los principales atractivos de la celebración
Los altares de muertos serán uno de los principales atractivos de la celebración / Especial

El Hanal Pixán 2026 en Puerto Juárez se realizará del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre, con un programa que contempla procesiones, desfiles de catrinas y catrines, espectáculos de danza, música en vivo, concursos de altares y una muestra gastronómica y artesanal. Las actividades buscan preservar las tradiciones del Día de Muertos y reunir a familias, residentes y visitantes en torno a la cultura yucateca y maya.

Entre los eventos principales destacan la procesión marítima, el espectáculo El camino de los abuelos y la participación de agrupaciones artísticas locales e invitados especiales. Además, se ofrecerá transporte gratuito desde dos puntos de Cancún para facilitar el traslado de quienes deseen asistir a las actividades en Puerto Juárez.

El programa contempla tres días de actividades, del 30 de octubre al 1 de noviembre, con desfile de catrinas, altares, música, bailes caribeños y muestras gastronómicas

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Viernes 30 de octubre

Mulle de la Calle 45

  • Concentración para la procesión marítima (18:00)
  • Inicia desfile de catrinas y catrines con la orquesta de viento "La Caribeña" (19:00)

Escenario Principal

  • Inicio del programa (18:00)
  • Cantante Juan Núñez, El Águila Blanca y su Alto Calibre (18:30)
  • Cuarteto Municipal: Los príncipes de Cancún (19:15)
  • Academia Pasión y Baile (19:55)
  • Cantante infantil: Scarlet Sky (20:15)
  • Pasarela del concurso de catrinas y catrines (20:45)
  • Ballet Folclórico herencias de México (21:15)
  • Tecladista y cantante: Jhonny y su onda latina (21:45)
  • Espectáculo sesquiáltera (22:30)
  • Fin de programa (22:30)

Sábado 31 de octubre

Muelle de la calle 45

  • Concentración para la procesión marítima (18:00)
  • Inicia el desfile de catrinas y catrines con la orquesta de viento "La Caribeña)

Escenario principal

  • Inicio del programa (18:30)
  • Cantante: Michell Luna (19:00)
  • Grupo de Folclórico zona continental Isla Mujeres (19:45)
  • Pasarela del concurso de catrinas y catrines (20:00)
  • Colectivo de danza folclórica experimental zarandearte (20:25)
  • Cantante Gabriel Castro (20:30)
  • Taller de danza del Cecyte I (21:00)
  • Trío Femenil Aroma Mexicano (21:15)
  • Grupo Musical The Best Band (22:00)
  • Fin de programa (23:30)

Domingo 1 de noviembre

Muelle de la calle 45

  • Concentración para la procesión marítima (18:00)
  • Inicia el desfile de catrinas y catrines

Escenario principal

  • Inicio del programa (18:30)
  • Hermanas Candiani (18:45)
  • Compañía artística de la Universidad del Caribe Expresiones Danza (19:15)
  • Centro de formación artística Acadanz (19:30)
  • Cantante Marcela Anzures (20:00)
  • Compañía municipal de ballet folclórico del instituto de la cultura y las artes (20:30)
  • Pasarela del concurso de catrinas y catrines (20:45)
  • Centro de formación artística Acadanz (21:15)
  • Cantante La Quetrina Lupita Díaz (21:30)
  • Grupo Musical Detonación Latina (22:00)
  • Fin de programa (23:30)
Los traslados saldrán desde Malecón Tajamar y El Crucero a partir de las 17:00 horas

Noticia Destacada

¡Llega gratis al Hanal Pixán 2026! Conoce todo sobre el transporte gratuito hacia Puerto Juárez

Lunes 2 de noviembre

Muelle de la Calle 45

  • Concentración para la Procesión Marítima (18:00)
  • Inicia desfile de catrinas y catrines con La Orquesta de Viento "La Caribeña( (19:00)

Escenario principal

  • Inicio del programa (18:30)
  • Escuela de danza Talulah (18:45)
  • Cantante: Elizabeth Ozuna (19:00)
  • BC Internacional Centroamérica, Del Salvador y Guatemala (19:40)
  • Acto Protocolario (20:00)
  • Ballet Folclórico Tonantzin Expresión Folclórica mexicana (20:10)
  • Cantante Blanca Rocabado (20:30)
  • Pasarela del concurso de catrinas y catrines (21:00)
  • Ballet Folcórico Anirak (21:15)
  • Grupo Yaax'Che del instituto tecnológico de Cancún (21:30)
  • Trío Mexicano Cielito Lindo (21:45)
  • Grupo Musical La Sonra Matadora (22:30)
  • Fin de programa (23:30)

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