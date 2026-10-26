Hanal Pixán 2026 en Puerto Juárez: Conoce el programa del 30 de octubre al 2 de noviembre

El Hanal Pixán 2026 en Puerto Juárez se realizará del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre, con un programa que contempla procesiones, desfiles de catrinas y catrines, espectáculos de danza, música en vivo, concursos de altares y una muestra gastronómica y artesanal. Las actividades buscan preservar las tradiciones del Día de Muertos y reunir a familias, residentes y visitantes en torno a la cultura yucateca y maya.
Entre los eventos principales destacan la procesión marítima, el espectáculo El camino de los abuelos y la participación de agrupaciones artísticas locales e invitados especiales. Además, se ofrecerá transporte gratuito desde dos puntos de Cancún para facilitar el traslado de quienes deseen asistir a las actividades en Puerto Juárez.
Noticia Destacada
Calderitas celebrará por primera vez el Hanal Pixán con actividades junto a la bahía
Viernes 30 de octubre
Mulle de la Calle 45
- Concentración para la procesión marítima (18:00)
- Inicia desfile de catrinas y catrines con la orquesta de viento "La Caribeña" (19:00)
Escenario Principal
- Inicio del programa (18:00)
- Cantante Juan Núñez, El Águila Blanca y su Alto Calibre (18:30)
- Cuarteto Municipal: Los príncipes de Cancún (19:15)
- Academia Pasión y Baile (19:55)
- Cantante infantil: Scarlet Sky (20:15)
- Pasarela del concurso de catrinas y catrines (20:45)
- Ballet Folclórico herencias de México (21:15)
- Tecladista y cantante: Jhonny y su onda latina (21:45)
- Espectáculo sesquiáltera (22:30)
- Fin de programa (22:30)
Sábado 31 de octubre
Muelle de la calle 45
- Concentración para la procesión marítima (18:00)
- Inicia el desfile de catrinas y catrines con la orquesta de viento "La Caribeña)
Escenario principal
- Inicio del programa (18:30)
- Cantante: Michell Luna (19:00)
- Grupo de Folclórico zona continental Isla Mujeres (19:45)
- Pasarela del concurso de catrinas y catrines (20:00)
- Colectivo de danza folclórica experimental zarandearte (20:25)
- Cantante Gabriel Castro (20:30)
- Taller de danza del Cecyte I (21:00)
- Trío Femenil Aroma Mexicano (21:15)
- Grupo Musical The Best Band (22:00)
- Fin de programa (23:30)
Domingo 1 de noviembre
Muelle de la calle 45
- Concentración para la procesión marítima (18:00)
- Inicia el desfile de catrinas y catrines
Escenario principal
- Inicio del programa (18:30)
- Hermanas Candiani (18:45)
- Compañía artística de la Universidad del Caribe Expresiones Danza (19:15)
- Centro de formación artística Acadanz (19:30)
- Cantante Marcela Anzures (20:00)
- Compañía municipal de ballet folclórico del instituto de la cultura y las artes (20:30)
- Pasarela del concurso de catrinas y catrines (20:45)
- Centro de formación artística Acadanz (21:15)
- Cantante La Quetrina Lupita Díaz (21:30)
- Grupo Musical Detonación Latina (22:00)
- Fin de programa (23:30)
Noticia Destacada
¡Llega gratis al Hanal Pixán 2026! Conoce todo sobre el transporte gratuito hacia Puerto Juárez
Lunes 2 de noviembre
Muelle de la Calle 45
- Concentración para la Procesión Marítima (18:00)
- Inicia desfile de catrinas y catrines con La Orquesta de Viento "La Caribeña( (19:00)
Escenario principal
- Inicio del programa (18:30)
- Escuela de danza Talulah (18:45)
- Cantante: Elizabeth Ozuna (19:00)
- BC Internacional Centroamérica, Del Salvador y Guatemala (19:40)
- Acto Protocolario (20:00)
- Ballet Folclórico Tonantzin Expresión Folclórica mexicana (20:10)
- Cantante Blanca Rocabado (20:30)
- Pasarela del concurso de catrinas y catrines (21:00)
- Ballet Folcórico Anirak (21:15)
- Grupo Yaax'Che del instituto tecnológico de Cancún (21:30)
- Trío Mexicano Cielito Lindo (21:45)
- Grupo Musical La Sonra Matadora (22:30)
- Fin de programa (23:30)