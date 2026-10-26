Hanal Pixán 2026 en Puerto Juárez: Conoce el programa del 30 de octubre al 2 de noviembre

El Hanal Pixán 2026 en Puerto Juárez se realizará del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre, con un programa que contempla procesiones, desfiles de catrinas y catrines, espectáculos de danza, música en vivo, concursos de altares y una muestra gastronómica y artesanal. Las actividades buscan preservar las tradiciones del Día de Muertos y reunir a familias, residentes y visitantes en torno a la cultura yucateca y maya.

Entre los eventos principales destacan la procesión marítima, el espectáculo El camino de los abuelos y la participación de agrupaciones artísticas locales e invitados especiales. Además, se ofrecerá transporte gratuito desde dos puntos de Cancún para facilitar el traslado de quienes deseen asistir a las actividades en Puerto Juárez.

Noticia Destacada Calderitas celebrará por primera vez el Hanal Pixán con actividades junto a la bahía

Viernes 30 de octubre

Mulle de la Calle 45

Concentración para la procesión marítima (18:00)

Inicia desfile de catrinas y catrines con la orquesta de viento "La Caribeña" (19:00)

Escenario Principal

Inicio del programa (18:00)

Cantante Juan Núñez, El Águila Blanca y su Alto Calibre (18:30)

Cuarteto Municipal: Los príncipes de Cancún (19:15)

Academia Pasión y Baile (19:55)

Cantante infantil: Scarlet Sky (20:15)

Pasarela del concurso de catrinas y catrines (20:45)

Ballet Folclórico herencias de México (21:15)

Tecladista y cantante: Jhonny y su onda latina (21:45)

Espectáculo sesquiáltera (22:30)

Fin de programa (22:30)

Sábado 31 de octubre

Muelle de la calle 45

Concentración para la procesión marítima (18:00)

Inicia el desfile de catrinas y catrines con la orquesta de viento "La Caribeña)

Escenario principal

Inicio del programa (18:30)

Cantante: Michell Luna (19:00)

Grupo de Folclórico zona continental Isla Mujeres (19:45)

Pasarela del concurso de catrinas y catrines (20:00)

Colectivo de danza folclórica experimental zarandearte (20:25)

Cantante Gabriel Castro (20:30)

Taller de danza del Cecyte I (21:00)

Trío Femenil Aroma Mexicano (21:15)

Grupo Musical The Best Band (22:00)

Fin de programa (23:30)

Domingo 1 de noviembre

Muelle de la calle 45

Concentración para la procesión marítima (18:00)

Inicia el desfile de catrinas y catrines

Escenario principal

Inicio del programa (18:30)

Hermanas Candiani (18:45)

Compañía artística de la Universidad del Caribe Expresiones Danza (19:15)

Centro de formación artística Acadanz (19:30)

Cantante Marcela Anzures (20:00)

Compañía municipal de ballet folclórico del instituto de la cultura y las artes (20:30)

Pasarela del concurso de catrinas y catrines (20:45)

Centro de formación artística Acadanz (21:15)

Cantante La Quetrina Lupita Díaz (21:30)

Grupo Musical Detonación Latina (22:00)

Fin de programa (23:30)

Noticia Destacada ¡Llega gratis al Hanal Pixán 2026! Conoce todo sobre el transporte gratuito hacia Puerto Juárez

Lunes 2 de noviembre

Muelle de la Calle 45

Concentración para la Procesión Marítima (18:00)

Inicia desfile de catrinas y catrines con La Orquesta de Viento "La Caribeña( (19:00)

Escenario principal