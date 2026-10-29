Catean dos predios en Chiná, Campeche; aseguran a dos hombres y presuntas drogas

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Dos hombres fueron asegurados por elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), luego de que se ejecutaran dos órdenes de cateo en predios de la localidad de Chiná, donde fueron encontrados presuntos narcóticos y objetos relacionados con su posible comercialización.

La primera diligencia se realizó en un inmueble de la colonia San Pedro, donde fue asegurado E.O.C.D., además de envoltorios con fragmentos sólidos blanquecinos y una bolsa con hierba seca de color verde, con características similares a la marihuana.

Las acciones fueron coordinadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcomenudeo.

En un segundo cateo, efectuado en el barrio de Santa Rosa, los agentes aseguraron a M.A.C.S. y decomisaron bolsitas con fragmentos sólidos blanquecinos, hierba seca con características similares a la marihuana, una trituradora de plástico transparente y una báscula gramera.

Las intervenciones estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcomenudeo, con apoyo del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, como parte de investigaciones por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión con fines de comercio.

JGH