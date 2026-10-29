Flávio Bolsonaro aislado y ridiculizado en su exilio estadounidense

Es el chiste viral del momento en Brasil. "Me declaro libre de celulitis", lanza la estrella pop Anitta, mientras que el influencer Felipe Neto se autoproclama el "verdadero presidente electo de Twitter", y una anónima como la "ganadora del próximo sorteo de la lotería".

¿El blanco de estas burlas? Flávio Bolsonaro, que en una carta se autoproclamó "el líder" del país y denunció un supuesto "fraude electoral" desde Estados Unidos, adonde huyó tras su derrota en las presidenciales.

Las redes sociales plasman la mezcla de incredulidad, sarcasmo y rechazo que generó en Brasil la declaración del excandidato conservador, incluso dentro de su propio campo.

Hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, el senador de 45 años es objeto de una serie de investigaciones judiciales. Llegó a Florida el miércoles tras un rocambolesco periplo, a pesar de tener prohibido salir de su país.

El domingo sufrió una inesperada derrota en segunda vuelta frente al presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, que le sacó más de 4 millones de votos de ventaja.

Pocas horas después de llegar con su familia a Miami, se presentó en la red social X como "el verdadero presidente" de Brasil, en una carta "al pueblo brasileño y a la comunidad internacional".

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Pero se retractó unos minutos más tarde y publicó una nueva versión en la que se describe como "el líder" de su país, con planes para "dirigir la oposición" desde su exilio estadounidense.

Bastó para desatar una cascada de reacciones indignadas, desde medios que denunciaron el tono "golpista" de la carta hasta personalidades de todo el espectro político que lo llaman a respetar el resultado de las urnas.

"Patética"

Muchos observan que el senador sigue los pasos de su padre, condenado a 27 años de cárcel por tentativa de golpe de Estado contra Lula en 2022. La mayoría de caciques de la derecha marcaron distancia.

La reacción de Tarcísio de Freitas, recién reelegido gobernador del estado de São Paulo por amplio margen, fue contundente.

"Somos demócratas, el resultado de las urnas es soberano. Lo que hemos visto es una posición mayoritaria de la población que debe ser respetada", declaró en una entrevista publicada el jueves por el diario Estadão.

Exministro de Jair Bolsonaro, Freitas no descartó presentarse a las presidenciales de 2030.

Respaldado por los círculos empresariales, estuvo en la baraja de posibles candidatos para este año, antes de que el expresidente eligiera a su hijo.

Rogério Marinho, coordinador de la campaña de Flávio Bolsonaro, también reconoció que no había "ninguna prueba" de fraude.

El presidente del Tribunal Superior Electoral, Kássio Nunes Marques, incluso se tomó la molestia de hacer una aclaración.

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Nombrado en la corte suprema por Jair Bolsonaro, este magistrado reiteró que los brasileños "eligieron legítimamente a sus representantes", tras la publicación de la carta del excandidato.

En las páginas del diario O Globo, el columnista Merval Pereira, uno de los cronistas políticos más respetados de Brasil, describió a Flávio Bolsonaro como un "Napoleón de manicomio". Y el periódico Folha de S.Paulo calificó su carta de "patética".

"Seguir adelante"

La autoproclamación del hijo de Bolsonaro como líder en el exilio "no es un paso en falso, es un gesto calculado" para mantener su influencia sobre el campo conservador en Brasil, dice a la AFP Geraldo Monteiro, politólogo de la Universidad de Estado de Rio de Janeiro.

El botín es grande: aunque fracasó en las presidenciales, la derecha obtuvo una fuerte mayoría en las legislativas de principios de octubre.

El Partido Liberal (PL), formación de Flávio Bolsonaro, será el mejor representado en el Parlamento a partir de febrero.

"No creo que tenga condiciones de dirigir la oposición a distancia, porque los nuevos electos ya tienen asegurados sus escaños y ya no necesitan de él", estima, sin embargo, Monteiro.

La carta de Flávio Bolsonaro "trazó una línea roja" entre quienes optan por la "lealtad extrema" y quienes "prefieren no embarcarse en una nueva aventura golpista", explica el experto.

El jueves, Jair Bolsonaro, que cumple su condena en prisión domiciliaria, recibió la visita del presidente del PL, Valdemar Costa Neto.

Abordado por periodistas a la salida, Costa Neto afirmó que "nadie aprobó la carta" del senador y que el partido debía "seguir adelante".