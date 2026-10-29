¡Del pleito al amor! Pareja arma escándalo en Ciudad del Carmen, va a la policía y termina reconciliada

Un hombre aseguró temer por su integridad y acusó a su concubina de presuntas agresiones y amenazas; ambos fueron trasladados al Centro de Justicia para las Mujeres, pero posteriormente fueron vistos juntos nuevamente.

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Una pareja protagonizó una acalorada discusión a las afueras del Hospital de Maderas, en Ciudad del Carmen, situación que movilizó a elementos de la Policía Estatal, luego de que un hombre manifestara tener miedo de su concubina y asegurara que había sido víctima de presuntas agresiones durante su relación.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Ciricote, por Dzalam, donde un hombre identificado como José Bonilla señaló que temía por su vida e integridad, pues, según su versión, había sufrido agresiones y amenazas por parte de su pareja, a quien identificó como Marcela.

Ante los agentes, el masculino manifestó que los conflictos entre ambos no eran recientes y que, debido a las presuntas conductas violentas de la mujer, ya no quería continuar con la relación. Incluso, expresó su temor de que pudiera ocurrirle algo, al considerar que su concubina era una persona rencorosa.

Por su parte, Marcela, quien se identificó como pastora, rechazó los señalamientos y aseguró que lo dicho por su pareja era falso. Durante la discusión, explicó que el problema había comenzado porque le pidió que la llevara a comer a un restaurante y él se negó, pese a que, según afirmó, ella había gastado cantidades considerables de dinero en él.

El hombre, llamado José Bonilla, pidió apoyo de la Policía Estatal acusando a su pareja de agresiones. / Israel Lozano

En respuesta, José Bonilla argumentó que actualmente estaba ahorrando para comprarse una camioneta y que su pareja pretendía mantener un estilo de vida costoso. Asimismo, reiteró que ya no deseaba permanecer a su lado debido a los conflictos que, según su testimonio, habían marcado su relación.

La discusión subió de tono hasta que ambos expusieron sus diferencias económicas y sentimentales ante los uniformados. Finalmente, la mujer aceptó alejarse del hombre, pero puso como condición que le pagara una supuesta deuda de 15 mil pesos.

Policías los llevaron al Centro de Justicia para las Mujeres, donde firmaron un acuerdo de no agresión. / Israel Lozano

El masculino accedió al acuerdo y aseguró que había ganado un premio de lotería, dinero con el que, según dijo, saldaría la deuda pendiente para poder separarse definitivamente de ella.

Ante la situación, los agentes estatales trasladaron a ambas partes al Centro de Justicia para las Mujeres, donde acordaron ante la autoridad evitar futuras molestias y no volver a buscarse para continuar con sus diferencias.

Sin embargo, lo que parecía ser el final definitivo de la relación tuvo un giro inesperado. Después de salir de las instalaciones, ciudadanos reportaron haberlos visto nuevamente juntos y en actitud cariñosa, al grado de que terminaron compartiendo alimentos en un mercado de la ciudad.

Así, después de los reclamos, las acusaciones y la intervención policial, la pareja volvió a mostrarse unida, dejando una escena que contrastó con las declaraciones realizadas minutos antes.

Cabe señalar que las presuntas agresiones y amenazas fueron señaladas por el hombre, mientras que la mujer rechazó las acusaciones. No se informó de una resolución judicial sobre estos señalamientos.

JGH