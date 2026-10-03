Cambian válvula de 12 pulgadas para mejorar el suministro de agua en Progreso

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso (Smapap) informó que mantiene una serie de trabajos para atender fugas, rehabilitar la red y dar mantenimiento a la infraestructura y maquinaria para el suministro.

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El organismo explicó que se ha reforzado la reparación y mantenimiento, a fin de que el sistema opere con mayor eficiencia y el agua llegue de manera constante a la cabecera y comisarías.

Como parte de estas acciones, también se han realizado revisiones generales en las instalaciones y equipos, con la finalidad de detectar fallas y mejorar gradualmente las condiciones de operación y de la presión del suministro.

Asimismo, la dependencia indicó que han reparado los ductos que abastecen al puerto, junto con diversas fugas que representaban un riesgo para la continuidad del servicio. El propósito fue reducir pérdidas y evitar afectaciones derivadas de la baja en la presión o interrupciones del suministro.

Entre los trabajos se encuentra el cambio de tres elementos grandes: la desinstalación de una válvula de 12 pulgadas, además del retiro de dos compuertas pertenecientes a válvulas antiguas con avanzado desgaste.

Con estas acciones se buscó mejorar el flujo proveniente de la zona de Sierra Papacal y fortalecer el abastecimiento hacia Chuburná, Chelem y la zona industrial de Yucalpetén.

Uno de los beneficios por la sustitución de la válvula fue que permitirá reducir el impacto de eventuales fallas eléctricas en la comisaría de Sierra Papacal sobre el suministro hacia estas zonas.

El organismo municipal señaló que la atención de fugas, los trabajos de mantenimiento y la respuesta a los reportes ciudadanos forman parte de las prioridades para mantener en funcionamiento la red, particularmente durante la actual temporada de calor, cuando aumenta la demanda en hogares y establecimientos comerciales.

JGH