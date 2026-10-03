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Campeche / Sucesos

Joven de 17 años queda grave tras impactarse contra un Chevy estacionado en Champotón

Joven de 17 años resultó gravemente lesionado tras impactarse en motocicleta contra un Chevy estacionado en la carretera rumbo a Pustunich, Champotón.

Por Jorge May

3 de oct de 2026

1 min

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Un joven de 17 años resultó gravemente herido tras sufrir un accidente en la carretera estatal a Pustunich.
Un joven de 17 años resultó gravemente herido tras sufrir un accidente en la carretera estatal a Pustunich. / Jorge May

A bordo de su motocicleta, joven de 17 años sufrió un accidente luego de impactarse contra un vehículo estacionado, un Chevrolet Chevy, por la carretera estatal rumbo a Pustunich, municipio de Champotón.

Un individuo identificado como Jaime amenazó a una mujer utilizando un arma de fuego artesanal en la colonia Jardines.

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Esta persona, cuyos generales no han sido revelados, fue trasladada de emergencia al hospital local de la cabecera municipal para su valoración médica.

Trascendió que, posteriormente, por las lesiones recibidas, habría sido trasladado a la capital campechana. Se desconoce su estado de salud actual.

Según reportes preliminares, el vehículo Chevy habría estado estacionado en zona de acotamiento y sin luces, al momento del lamentable accidente.

Finalmente, una grúa del servicio particular se encargó de retirar del lugar a las unidades involucradas en este accidente.

JGH

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