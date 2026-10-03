Joven de 17 años queda grave tras impactarse contra un Chevy estacionado en Champotón

A bordo de su motocicleta, joven de 17 años sufrió un accidente luego de impactarse contra un vehículo estacionado, un Chevrolet Chevy, por la carretera estatal rumbo a Pustunich, municipio de Champotón.

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Esta persona, cuyos generales no han sido revelados, fue trasladada de emergencia al hospital local de la cabecera municipal para su valoración médica.

Trascendió que, posteriormente, por las lesiones recibidas, habría sido trasladado a la capital campechana. Se desconoce su estado de salud actual.

Según reportes preliminares, el vehículo Chevy habría estado estacionado en zona de acotamiento y sin luces, al momento del lamentable accidente.

Finalmente, una grúa del servicio particular se encargó de retirar del lugar a las unidades involucradas en este accidente.

JGH