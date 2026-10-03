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“Los dejan porque saben que no regresarán”: alertan por perros abandonados en Yucalpetén

Denuncian abandono sistemático de mascotas en el puerto de abrigo de Yucalpetén. Autoridades de Progreso realizan esterilizaciones y recuerdan que el hecho se sanciona por ley.

Por Gerardo Keb

3 de oct de 2026

1 min

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Denuncian abandono constante de perros en el puerto de abrigo de Yucalpetén, Progreso
Denuncian abandono constante de perros en el puerto de abrigo de Yucalpetén, Progreso

La presencia de numerosos perros callejeros continúa siendo una problemática visible en el puerto de abrigo de Yucalpetén, donde, de acuerdo con habitantes y trabajadores de la zona, desde hace años algunas personas utilizan estos espacios para abandonar mascotas y camadas no deseadas.

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“El puerto de abrigo siempre ha servido, desde que me acuerdo, para que la gente tire aquí a sus animales cuando ya no los quiere. Los dejan aquí porque saben que no van a regresar a su casa”, relató Ricardo Pech Chan, velador de una de las congeladoras.

Por su parte, Mario Geovani Zapata Cervera, titular de la Unidad de Control y Protección Animal, explicó que la sobrepoblación canina y felina en estos espacios tiene diversos factores, como la presencia de hembras en celo, muchas de ellas abandonadas junto con sus cachorros.

Ante esta situación, la Unidad de Control y Protección Animal, junto con organismos dedicados al bienestar animal, ha realizado jornadas de esterilización. Sin embargo, las autoridades reconocen que los resultados son graduales debido a la llegada constante de nuevos ejemplares.

El funcionario recordó finalmente que el abandono de animales constituye una forma de maltrato y puede ser sancionado si el responsable es identificado.

JGH

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