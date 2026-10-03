“Los dejan porque saben que no regresarán”: alertan por perros abandonados en Yucalpetén

La presencia de numerosos perros callejeros continúa siendo una problemática visible en el puerto de abrigo de Yucalpetén, donde, de acuerdo con habitantes y trabajadores de la zona, desde hace años algunas personas utilizan estos espacios para abandonar mascotas y camadas no deseadas.

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“El puerto de abrigo siempre ha servido, desde que me acuerdo, para que la gente tire aquí a sus animales cuando ya no los quiere. Los dejan aquí porque saben que no van a regresar a su casa”, relató Ricardo Pech Chan, velador de una de las congeladoras.

Por su parte, Mario Geovani Zapata Cervera, titular de la Unidad de Control y Protección Animal, explicó que la sobrepoblación canina y felina en estos espacios tiene diversos factores, como la presencia de hembras en celo, muchas de ellas abandonadas junto con sus cachorros.

Ante esta situación, la Unidad de Control y Protección Animal, junto con organismos dedicados al bienestar animal, ha realizado jornadas de esterilización. Sin embargo, las autoridades reconocen que los resultados son graduales debido a la llegada constante de nuevos ejemplares.

El funcionario recordó finalmente que el abandono de animales constituye una forma de maltrato y puede ser sancionado si el responsable es identificado.

JGH