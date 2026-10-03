Amenazan con arma de fuego a trabajadores de Internet en José María Morelos

Trabajadores de una empresa local de Internet fueron amenazados, presuntamente, la tarde de este sábado por unos individuos que salieron de un predio asegurado por la Fiscalia, General del Estado, ubicado por la calle Constituyentes, entre Saban y Chichankanaab, de la colonia San Antonio Tuk.

La información que se recabo de los hechos indican que uno de esos individuos, presuntamente sacó un arma de fuego y pidió a los trabajadores que se retiraran del lugar, como no les hicieron caso, ellos empezaron a agredir físicamente a esos hombres.

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Ante esa situación, los trabajadores pidieron la presencia de la policía para detener a los agresores a fin de que ellos pudieran terminar lo que estaban haciendo.

Al sitio mencionado llegaron tres patrullas y los agresores se fueron del lugar y se refugiaron en un domicilio.

Los vecinos pidieron mayor vigilancia en ese sector de la colonia, poque, dijeron, llesos jóvenes molestan todo el tiempo a la gente que pasa la calle citada.