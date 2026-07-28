Descarrilamiento de tren en Sonora derrama 59 mil litros de químico; Profepa investiga daños

Un tren de carga de Ferromex se descarriló en el municipio de Naco, Sonora, y provocó el derrame de alrededor de 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio, sustancia utilizada en distintos procesos industriales.

El accidente ocurrió durante la madrugada del domingo 26 de julio en las inmediaciones del rancho Potrero El Cobre, localizado en el ejido Cuauhtémoc. Varias unidades ferroviarias salieron de las vías y una de ellas liberó el compuesto químico.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desplegó personal para inspeccionar el lugar, evaluar posibles afectaciones y verificar que las empresas involucradas cumplan con las acciones de contención y atención de la emergencia.

¿El derrame químico en Naco representa un riesgo para la población?

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas por el descarrilamiento. De manera preliminar, la Profepa indicó que el derrame no representa un riesgo inmediato para las comunidades cercanas, aunque los estudios ambientales aún no concluyen.

Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil acudió a la zona para apoyar a los cuerpos de emergencia y mantener resguardado el sitio. Autoridades federales, estatales y municipales participan en las tareas de atención e investigación.

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La Profepa continuará con las diligencias para determinar la extensión del área afectada, la magnitud de los daños y las medidas de remediación que deberá ejecutar la empresa responsable.

¿Qué revisan Profepa y Conagua tras el descarrilamiento?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició la toma de muestras de agua y suelo para identificar si el hidrosulfuro de sodio alcanzó corrientes, arroyos, pozos o depósitos cercanos.

Los resultados permitirán conocer el nivel de contaminación y definir si se requieren acciones urgentes para retirar el material, sanear el terreno o evitar que la sustancia se desplace hacia otras zonas.

🚨🚧 Personal de la Profepa atiende la emergencia ambiental derivada del descarrilamiento de varias unidades de un tren de carga de Ferromex, ocurrido en Naco, #Sonora, que provocó el derrame de aproximadamente 60 mil litros de hidrosulfuro de sodio.



La Procuraduría realiza… pic.twitter.com/LsvMiK2xXq — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 27, 2026

La Profepa advirtió que, una vez concluidas las inspecciones, podrá ordenar medidas de aplicación inmediata e iniciar procedimientos administrativos o legales si detecta daños ambientales o incumplimientos a la normatividad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la causa del descarrilamiento, el número total de vagones afectados ni la superficie alcanzada por el químico. Tampoco se ha confirmado si el derrame llegó a fuentes de abastecimiento de agua.

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