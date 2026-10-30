Claudia Sheinbaum llega a Bellas Artes para despedir a Cuauhtémoc Cárdenas; encabeza homenaje de cuerpo presente

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llegó minutos antes de las 16:00 horas de este viernes 30 de octubre de 2026 al Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, para participar en el homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

La mandataria arribó al recinto cultural después de cumplir actividades oficiales en el Estado de México e Hidalgo, donde encabezó la conmemoración del 60 aniversario del Plan DN-III-E y la entrega de apoyos a familias afectadas por las lluvias de 2025.

Antes de la llegada de Sheinbaum, también ingresó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien participa en la ceremonia luctuosa dedicada al fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

¿Quiénes asistieron al homenaje de Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes?

Entre las figuras políticas que acudieron al Palacio de Bellas Artes se encuentran el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el senador Gerardo Fernández Noroña y Santiago Nieto Castillo.

Al recinto también llegaron políticos y exfuncionarios que mantuvieron vínculos con la trayectoria del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien falleció el miércoles 28 de octubre a los 92 años.

Noticia Destacada Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes

El homenaje de cuerpo presente fue organizado por sus familiares en coordinación con la Secretaría de Cultura federal.

¿Cómo se desarrolla el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas?

Desde las primeras horas de la tarde, cientos de ciudadanos acudieron al Palacio de Bellas Artes para despedirse del excandidato presidencial y primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante voto popular.

Sin embargo, minutos antes del inicio de la ceremonia protocolaria con autoridades federales y capitalinas, el acceso del público fue suspendido temporalmente.

Las personas que permanecieron en el exterior pudieron seguir el homenaje a través de dos pantallas instaladas en la explanada del recinto.

Mientras tanto, otros asistentes continuaron formados a la espera de que se permitiera nuevamente el ingreso para rendir sus respetos al ingeniero.

El homenaje reúne a familiares, ciudadanos y representantes de distintas etapas de la vida política nacional para despedir a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien fue gobernador de Michoacán, tres veces candidato presidencial y fundador del PRD.

IO