Quintana Roo, escenario de una semana violenta: Cancún y Chetumal concentraron los hechos de mayor impacto

Quintana Roo registró una serie de hechos de alto impacto durante los últimos días de octubre, con ataques armados, homicidios, feminicidios y agresiones que tuvieron como escenario distintos puntos de la entidad. Cancún y Chetumal concentraron varios de los acontecimientos más graves, aunque también se reportaron sucesos en Cozumel y Felipe Carrillo Puerto.

Entre el 25 y el 30 de octubre, los hechos dejaron un saldo de varias personas sin vida y lesionadas, con investigaciones a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE). Entre los casos destacaron asesinatos múltiples, ataques directos y agresiones con armas de fuego y blancas.

Noticia Destacada Hallan a un hombre sin vida con presuntos signos de violencia en Pueblo Fantasma, Cozumel

Cancún concentra ataques armados y homicidios

En Cancún, el 26 de octubre sujetos desconocidos dispararon contra la fachada del domicilio de Sonia “N”, conocida como “La Comandanta”, en la Supermanzana 234, donde dejaron una cartulina con amenazas.

Tres días después, la mujer fue detenida por presuntamente incumplir una orden de restricción.

El 28 de octubre, un hombre presuntamente dedicado al cobro de préstamos “Gota a Gota” fue asesinado a balazos en el fraccionamiento Cielo Nuevo. T

Tres personas, dos hombres y una mujer, fueron asesinadas a balazos en este fraccionamiento de la Región 251, en Cancún / Erick Díaz

Tras una persecución, policías municipales detuvieron a tres presuntos agresores; durante los hechos, una mujer sufrió un rozón de bala en el rostro.

Al día siguiente, un niño de nueve años fue encontrado sin vida en una vivienda del fraccionamiento Villas del Mar 3, mientras que el 30 de octubre tres personas, dos hombres y una mujer, fueron asesinadas a balazos en el fraccionamiento Paseos del Mar.

Noticia Destacada Doble feminicidio y suicidio en la colonia Italia; FGE establece que policía de tránsito atacó a su expareja e hija

Chetumal también registra asesinatos

En Chetumal, la Fiscalía estableció que un elemento de Tránsito asesinó a su expareja y a su hija en la colonia Italia, para posteriormente suicidarse.

Otro hecho ocurrió en Nachicocom, donde un comando armado asesinó a Bernardo Chale Barea, conocido como “Darkness”, expolicía estatal y luchador profesional.

Un hombre fue localizado sin vida y con presuntos signos de violencia en la zona conocida como Pueblo Fantasma / Especial

Reportan agresiones en Felipe Carrillo Puerto y Cozumel

En Felipe Carrillo Puerto, un hombre de 49 años sufrió la amputación de un dedo de la mano derecha tras ser atacado con un machete por su sobrino en la comunidad de Dzulá.

Mientras tanto, en Cozumel fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre con presuntos signos de violencia en la zona conocida como Pueblo Fantasma. La Fiscalía realizó las diligencias para determinar las causas de muerte y establecer su identidad.