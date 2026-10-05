Médico de “sueros vitaminados” se entrega en Sonora tras seis meses prófugo; investigan 8 muertes

El médico homeópata Jesús Maximiano Verduzco Soto se entregó este 5 de octubre ante autoridades de Sonora después de permanecer aproximadamente seis meses prófugo de la justicia.

El hombre es investigado por el delito de homicidio culposo por presunta mala praxis médica, relacionado con la muerte de ocho personas que recibieron tratamientos con los llamados “sueros vitaminados” en una clínica de Hermosillo.

Verduzco Soto acudió ante la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial.

El gobernador Alfonso Durazo señaló que existen avances en el caso, aunque precisó que será la Fiscalía estatal la encargada de informar sobre el desarrollo de las investigaciones.

¿Por qué era buscado Jesús Maximiano Verduzco Soto?

El médico permanecía prófugo desde abril de 2026, después de que no se presentara a una audiencia relacionada con el caso.

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Ante su ausencia, la Fiscalía de Sonora ofreció una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que permitiera localizarlo y ejecutar la orden correspondiente.

Las autoridades lo investigan por la muerte de ocho personas y afectaciones reportadas en otros tres pacientes, quienes habrían recibido sueros en la clínica Medicina Regenerativa Celular, ubicada en Hermosillo.

¿Qué investigan sobre la clínica de sueros vitaminados?

Las indagatorias se concentran en las condiciones en las que se preparaban y aplicaban los tratamientos.

Familiares de víctimas, pacientes y expacientes proporcionaron imágenes que, de acuerdo con los reportes del caso, mostraban posibles deficiencias sanitarias dentro del establecimiento.

También se documentó que algunos pacientes salían canalizados de la clínica para terminar la aplicación del suero en sus domicilios u otros sitios.

Entre los señalamientos bajo investigación se encuentra el posible uso de instrumental contaminado, incluidas jeringas preparadas con anticipación.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Ambulancia que traslada al doctor de los sueros vitaminados, Maximiano Soto, sale de la AMIC rumbo al Cereso de #Hermosillo. Esto luego de que el médico acusado de 8 muertes por la aplicación de sueros se entregara de manera voluntaria ante las autoridades este lunes. 📹 Tadeo Cruz/@ProyectoPuente — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) October 5, 2026

Fiscalía definirá situación jurídica del médico

Tras su entrega, corresponde al Ministerio Público presentar los elementos reunidos durante la investigación y solicitar las medidas que considere procedentes.

La responsabilidad penal de Verduzco Soto deberá determinarse dentro del proceso judicial. Las acusaciones sobre las muertes y las condiciones de los tratamientos forman parte de la investigación y deberán ser acreditadas ante un juez.

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