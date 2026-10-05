Joaquín Díaz Mena entrega domo en primaria de Sucilá con inversión de 7 mdp

Después de casi 20 años de solicitudes por parte de la comunidad escolar, la Escuela Primaria Mauro Monforte Mena de Sucilá cuenta ahora con un domo para proteger a estudiantes y docentes de las condiciones climáticas durante sus actividades escolares, deportivas, artísticas y culturales.

La obra tuvo una inversión de siete millones de pesos y forma parte del Programa de Infraestructura Educativa Básica, mediante el cual se atienden necesidades de infraestructura en planteles de distintos municipios de Yucatán.

Durante la entrega, el gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que contar con instalaciones adecuadas es parte de las condiciones necesarias para mejorar el aprendizaje de niñas y niños. Señaló que la obra responde a un compromiso asumido el año pasado durante una visita a la comunidad.

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El mandatario también reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para continuar con acciones de infraestructura educativa en Yucatán.

Como parte de la visita, la presidenta municipal de Sucilá, Gabriela Pool Camelo, solicitó revisar el proyecto de remodelación del Campo Deportivo Antonio Marfil Peniche, instalación que, de acuerdo con lo expuesto durante el evento, tiene más de 50 años sin una intervención integral.

Ante la petición, Díaz Mena instruyó al Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (Idefeey) a revisar el proyecto.

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El Gobernador afirmó que su administración busca atender las necesidades de las comunidades del oriente del estado y sostuvo que no debe haber localidades de primera y de segunda en Yucatán.

La directora de la primaria, Francis Turriza Pérez, señaló que el nuevo domo permitirá contar con mayor seguridad y mejores condiciones para las actividades de los estudiantes, mientras que Pool Camelo agradeció la atención a una solicitud que, dijo, había sido planteada durante años.

Los trabajos realizados en el plantel incluyeron una cubierta metálica de 24.5 por 31 metros sobre la plaza cívica, iluminación LED, instalación eléctrica, pintura deportiva con rotulación y obras exteriores. La inversión total fue de siete millones de pesos.