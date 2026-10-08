Violencia en penal de Mazatlán deja al menos ocho muertos y 17 heridos; autoridades investigan

Una jornada de violencia registrada este jueves 8 de octubre en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, dejó un saldo preliminar de al menos ocho personas muertas y 17 heridas, según los primeros reportes. Los hechos provocaron una intensa movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia.

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Inicialmente se informó de seis fallecidos y 15 lesionados; sin embargo, el balance preliminar aumentó posteriormente a ocho muertos y 17 heridos, cifras que todavía están pendientes de confirmación oficial definitiva.

Guardia Nacional ingresa al penal de Mazatlán

Ante la emergencia, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y corporaciones estatales reforzaron la seguridad del reclusorio, mientras paramédicos acudieron para atender a los lesionados. También se reportó la suspensión temporal de visitas y sobrevuelos de helicópteros militares.

Alrededor de las 10:30 horas se alertó sobre presuntas detonaciones de arma de fuego dentro del penal, lo que generó preocupación entre familiares de los internos.

¿Qué provocó la violencia en el penal?

Aunque inicialmente se habló de una riña entre internos, otras versiones apuntan al presunto ingreso de un grupo armado al centro penitenciario, situación que todavía no ha sido confirmada oficialmente.

El director del penal, Enrique Mora Castillo, informó que la situación fue controlada. Mientras tanto, las autoridades deberán esclarecer el origen de la violencia y confirmar el número definitivo de víctimas.