Reportan balacera en penal de Mazatlán, Sinaloa; helicóptero militar sobrevuela la zona

Una presunta balacera al interior del penal El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, provocó la movilización de distintas corporaciones de seguridad este jueves 8 de octubre de 2026, de acuerdo con reportes de medios locales.

Los primeros informes señalaron que se escucharon detonaciones de arma de fuego dentro del centro penitenciario, situación que generó la presencia de elementos de seguridad en los alrededores.

¿Qué pasó en el penal El Castillo de Mazatlán?

Medios locales han compartido información sobre los presuntos disparos registrados en el penal de Mazatlán.

Las publicaciones también señalan que un helicóptero de las Fuerzas Armadas sobrevoló las instalaciones del centro penitenciario, mientras se reportaba la movilización de las autoridades.

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Asimismo, informaron sobre el despliegue de elementos de distintas corporaciones de seguridad tras conocerse los hechos.

Autoridades no confirman qué ocurrió en el penal de Mazatlán

Hasta el momento del reporte, las autoridades de Sinaloa no habían emitido información oficial sobre lo sucedido dentro del penal El Castillo.

Tampoco se ha confirmado si el incidente dejó personas lesionadas, fallecidas o daños materiales.

‼️ EMERGENCIA EN EL PENAL DE MAZATLAN‼️#SINALOA SIEMPRE ARDIENDO DIFERENTES CORPORACIONES SE DIRIGEN AL PENAL Se escucharon balazos se habla de un muerto y varios heridos https://t.co/YLOnnXyqM6 — Contacto Revista (@ContactoRevist) October 8, 2026

Se espera que las autoridades estatales proporcionen información sobre las circunstancias de los hechos y los resultados del operativo de seguridad.

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