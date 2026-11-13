Auto particular arde en llamas por falla en el motor en la Supermanzana 98 de Cancún

La noche de este viernes se registró el incendio de un automóvil sobre la avenida José López Portillo, a la altura de la tienda Boxito, en la Supermanzana 98 de Cancún, situación que movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y policías, quienes acudieron para atender la emergencia y evitar que el fuego se extendiera. El incidente dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

El reporte se recibió alrededor de las 18:30 horas a través del número de emergencias 911, donde se alertó sobre un vehículo que comenzaba a incendiarse mientras se encontraba sobre la mencionada vialidad. Tras recibir el aviso, personal del complejo de seguridad C5 activó los protocolos de atención y coordinó el desplazamiento de las corporaciones de auxilio y seguridad hacia el sitio.

Minutos después, los primeros respondientes arribaron a la manzana 75, donde confirmaron que un automóvil Volkswagen Pointer, de color azul, estaba siendo consumido por las llamas, principalmente en la parte delantera, donde se ubica el compartimento del motor. La unidad era conducida por un joven identificado como Jonathan, mientras que en el lugar también se encontraba Paola, señalada como propietaria del vehículo.

De acuerdo con la información preliminar, ambos ocupantes circulaban sobre la avenida José López Portillo cuando presuntamente una falla eléctrica habría provocado el inicio del fuego en el área del motor. En cuestión de minutos, las llamas comenzaron a extenderse hacia otras partes de la carrocería, lo que obligó a los ocupantes a detener la marcha y descender de la unidad para ponerse a salvo.

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La rápida reacción de quienes viajaban en el automóvil permitió que salieran antes de que el fuego alcanzara la zona de la cabina, por lo que ninguno sufrió lesiones. Sin embargo, las llamas avanzaron sobre el cofre y ocasionaron afectaciones considerables en la parte frontal del vehículo, mientras una columna de humo se elevaba y podía observarse desde distintos puntos de la avenida.

A su llegada, los bomberos iniciaron las maniobras para combatir el incendio y evitar que se propagara hacia el resto del automóvil o representara un riesgo para otros vehículos y establecimientos cercanos. Después de varios minutos de trabajo, los elementos lograron controlar la situación y sofocar por completo las llamas, procediendo posteriormente a revisar la unidad para descartar que existieran puntos de calor que pudieran provocar una nueva combustión.

Por su parte, personal de Protección Civil brindó atención a Jonathan y Paola para verificar que se encontraran en buenas condiciones, confirmándose que ninguno requería traslado a un hospital. En tanto, elementos de la Policía se encargaron de delimitar el área de intervención y mantener las medidas de seguridad mientras los cuerpos de emergencia realizaban sus labores.