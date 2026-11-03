AICM liquida deuda de 565.9 millones de dólares; MEXCAT reduce saldo a 3 mil 152 millones

El Fideicomiso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEXCAT) anunció la liquidación total de un bono por 565.9 millones de dólares, operación que permitió reducir el saldo de su deuda a 3 mil 152 millones de dólares.

Mediante el boletín informativo número 56/2026, el organismo detalló que el pago se realizó el lunes 2 de noviembre y corresponde a las Notas Preferentes Garantizadas con una tasa de interés del 4.250 por ciento, cuyo vencimiento estaba programado para este año.

Tras esta operación, MEXCAT mantiene tres emisiones de deuda en circulación, cuyos compromisos financieros continuarán bajo la estructura de garantías vigente.

¿Cómo logró el AICM liquidar el bono de 565.9 millones de dólares?

De acuerdo con el fideicomiso, la liquidación fue posible gracias al fortalecimiento de los ingresos provenientes de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), así como a una mejor administración de los recursos disponibles.

Entre los factores que favorecieron el pago destacan la recuperación de pasajeros tras la pandemia de COVID-19, con un crecimiento anual promedio del 4 por ciento entre 2021 y 2025.

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También contribuyó el aumento de la capacidad operativa del aeropuerto, que pasó de 43 a 46 operaciones por hora, así como la apreciación del tipo de cambio.

El organismo destacó la coordinación y supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para cumplir con esta obligación financiera.

¿Qué pasará con la deuda restante del AICM?

MEXCAT informó que continuará con la administración de los recursos de la TUA para cubrir las obligaciones de las tres emisiones que permanecen vigentes.

#AICMinforma El Fideicomiso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Fideicomiso MEXCAT) anuncia la amortización total de las notas preferentes garantizadas 4.250% con vencimiento en 2026. https://t.co/kPY3Yy0UyU https://t.co/TcqexbzS2P — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) November 3, 2026

Asimismo, aseguró que el pago del Bono 2026 no afectó las finanzas ni las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La institución agregó que la gestión de estos recursos también contribuye al financiamiento de las obras de remodelación del aeropuerto, correspondientes a su primera y segunda etapa.

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