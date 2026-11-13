Detienen a hombre con presuntas drogas en la colonia Los Manguitos, en Champotón

Elementos de la Policía Estatal detuvieron a un hombre en la colonia Los Manguitos, en el municipio de Champotón, luego de encontrarle varios envoltorios con presuntas sustancias ilícitas durante una intervención policial.

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De acuerdo con la información de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), tras el aseguramiento, el individuo y los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que realizará las diligencias correspondientes y determinará su situación jurídica.

La dependencia, encabezada por Marcela Muñoz Martínez, informó que mantiene acciones de vigilancia y prevención para detectar posibles conductas delictivas, fortalecer la presencia policial y contribuir a la seguridad de las familias champotoneras.

Hasta el momento, no se han dado a conocer la cantidad de envoltorios asegurados, el tipo de sustancia ni la identidad del detenido.

JGH