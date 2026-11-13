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Campeche / Sucesos

Detienen a hombre con presuntas drogas en la colonia Los Manguitos, en Champotón

El hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal y puesto a disposición de la Fiscalía, junto con varios envoltorios con presuntas sustancias ilícitas.

Por Redacción Por Esto!

13 de nov de 2026

1 min

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Elementos de la Policía Estatal detuvieron a un hombre en la colonia Los Manguitos del municipio de Champotón.
Elementos de la Policía Estatal detuvieron a un hombre en la colonia Los Manguitos del municipio de Champotón. / Especial

Elementos de la Policía Estatal detuvieron a un hombre en la colonia Los Manguitos, en el municipio de Champotón, luego de encontrarle varios envoltorios con presuntas sustancias ilícitas durante una intervención policial.

En Champotón se realizaron demostraciones de adiestramiento por el 205 aniversario de la Infantería de Marina.

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De acuerdo con la información de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), tras el aseguramiento, el individuo y los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que realizará las diligencias correspondientes y determinará su situación jurídica.

La dependencia, encabezada por Marcela Muñoz Martínez, informó que mantiene acciones de vigilancia y prevención para detectar posibles conductas delictivas, fortalecer la presencia policial y contribuir a la seguridad de las familias champotoneras.

Hasta el momento, no se han dado a conocer la cantidad de envoltorios asegurados, el tipo de sustancia ni la identidad del detenido.

JGH

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