INE busca ampliar vigencia de credenciales que vencen este año para que puedas votar en 2027

La Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una recomendación para extender hasta el 6 de junio de 2027 la vigencia de las credenciales para votar que caducan el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de garantizar la participación ciudadana en las próximas elecciones.

La propuesta beneficiaría a 4 millones 803 mil 344 ciudadanos, cuyas identificaciones perderán vigencia al finalizar este año, de acuerdo con los registros del organismo electoral al 31 de octubre de 2026.

¿Qué credenciales del INE podrían ser válidas hasta junio de 2027?

La recomendación contempla las credenciales expedidas en México y el extranjero que tienen como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2026.

De aprobarse, sus titulares podrían utilizarlas para votar en las elecciones federales y locales del 6 de junio de 2027, sin quedar excluidos de la jornada electoral por el vencimiento del documento.

Sin embargo, la ampliación todavía no es definitiva, debido a que deberá ser analizada por la Comisión del Registro Federal de Electores y posteriormente aprobada por el Consejo General del INE.

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¿Cuándo es la fecha límite para renovar la credencial del INE?

El organismo recordó que la campaña especial de actualización de credenciales concluirá el 25 de enero de 2027, por lo que recomendó a la ciudadanía realizar el trámite antes de esa fecha.

La CNV también propuso reforzar las campañas informativas para incentivar la renovación de las identificaciones que perderán vigencia este año.

De acuerdo con el instituto, al 31 de octubre el Padrón Electoral contaba con 104 millones 485 mil 67 registros, mientras que la Lista Nominal estaba integrada por 102 millones 580 mil 64 ciudadanos.

#BoletínINE 📄 | Recomienda la CNV al Consejo General del INE ampliar la vigencia de las Credenciales para Votar que vencen el 31 de diciembre de 2026. Más información en el siguiente enlace. 👇 🔗 https://t.co/TTD60dfJuE https://t.co/i4qTpCckBu — @INEMexico (@INEMexico) November 12, 2026

En caso de aprobarse la extensión, los registros correspondientes a las credenciales vencidas serían excluidos del Padrón Electoral y las Listas Nominales al día siguiente de las elecciones de 2027.

La medida busca evitar que millones de personas pierdan la posibilidad de ejercer su derecho al voto por no haber renovado oportunamente su identificación.

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