Luis Rogelio Piñeda Taddei renuncia como Secretario Particular de Alfonso Durazo

Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, presentó su renuncia al cargo de secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. La salida fue confirmada la noche de este miércoles 11 de noviembre por la vocera de la oficina del gobierno estatal, Paloma Terán.

Fue por medio de un mensaje informal en un grupo de chat con representantes de medios de comunicación, donde la vocera detalló únicamente que el funcionario presentó su dimisión durante el transcurso de este día.

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La dimisión ocurre tras confirmarse que Piñeda Taddei forma parte de una lista de 40 personas físicas y morales incluidas en el acuerdo número UIF/110/G/4141/2026 de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mediante el cual se ordenó su bloqueo del sistema financiero.

Antes de su salida, Luis Rogelio Piñeda Taddei permaneció 15 meses y siete días al frente de la Secretaría Particular del Ejecutivo estatal, puesto al que arribó en agosto de 2025. Previamente, en enero de ese mismo año, se había incorporado a la administración sonorense como titular de la Consejería Jurídica del Estado, luego de haberse desempeñado como asesor en el Congreso y secretario auxiliar II en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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