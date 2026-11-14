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Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente de 14 años en Cancún

Brayan Enrique Chan Dzul fue visto por última vez el 12 de noviembre; la Fiscalía de Quintana Roo difundió sus características físicas y señas particulares para solicitar el apoyo de la ciudadanía en su localización.

Por Redacción Por Esto!

14 de nov de 2026

1 min

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Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente de 14 años en Cancún
Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente de 14 años en Cancún / Por Esto!

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo solicitó la colaboración de la población para localizar a Brayan Enrique Chan Dzul, adolescente de 14 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 12 de noviembre, cuando fue visto por última vez en Cancún.

Como parte de las acciones de búsqueda, la dependencia activó una Alerta Amber y difundió la ficha con los datos físicos del menor, quien mide aproximadamente 1.56 metros, pesa 55 kilogramos y es de complexión delgada.

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Entre sus características destacan el cabello largo, lacio y de color café oscuro, así como los ojos del mismo tono. Además, cuenta con dos señas particulares que podrían ayudar a identificarlo: una cicatriz en la frente y una mancha blanca en el pecho.

Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente de 14 años en Cancún
Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente de 14 años en Cancún

La Fiscalía pidió a quienes tengan información sobre su posible ubicación que la compartan mediante los canales oficiales de Alerta Amber, con el propósito de contribuir a las labores para encontrarlo.

Hasta el momento no se ha difundido información de su posible paradero, por lo que permanece en calidad de no localizado

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